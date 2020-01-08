«Хотел напугать»: задержан злоумышленник, подорвавший гранату в одесском общежитии (видео)

Происшествия

В среду, 8 января, полиция задержала злоумышленника, который в ночь на 7 января подорвал гранатой трех соседей по общежитию. «Это 38-летний одессит, он уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство», — сообщили в полиции. Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту взрыва гранаты 7 января в общежитии, расположенном на улице Радостной, 19 в Малиновском районе Одессы.

Свои действия задержанный мужчина объяснил обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним «воевали за бытовые недоразумения». По его словам, гранату он приобрел самостоятельно через интернет, «еще несколько лет назад, когда находился в зоне». Утверждает, что «просто хотел напугать» недоброжелателей.

«Меня просто довели до крайности, я уже хотел продать эту квартиру, уехать, но не получилось. Тогда решил припугнуть их гранатой, которую купил с помощью телефона, когда отбывал срок», — объяснил «подрывник».

С подозреваемым работают следователи.

Как стало известно «ФАКТАМ», здание данного общежития по улице Радостной, 19 в свое время возводилось как ведомственное общежитие для работников коммунального предприятия «Одесагорэлектротранс». Однако несколько лет назад оно было снято с баланса этого предприятия. Более того, внутренние помещения в нем были приватизированы, выставлены на продажу. Ряд бывших общежитских комнат достались как сотрудникам КП, так и сторонним гражданам.

По утверждению пресс-службы Одесского горсовета, трое раненых в результате сегодняшнего взрыва, не имеют никакого отношения к «Одесгорэлектротрансу». Что ж до задержанного, пока не разглашается, кто он и где работает.

Ранее жильцы общежития, где случилось ЧП, рассказали, что мужчина не просто бросил гранату на общую кухню, где в тот момент находились люди, но и захлопнул дверь и держал ее ногой, чтобы жертвы не смогли убежать.

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