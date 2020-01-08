23.57 / 23.99 26.10 / 26.72
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Хотел напугать»: задержан злоумышленник, подорвавший гранату в одесском общежитии (видео)

14:44 8 января 2020 115
Взрыв в общежитии Одессы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 8 января, полиция задержала злоумышленника, который в ночь на 7 января подорвал гранатой трех соседей по общежитию. «Это 38-летний одессит, он уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство», — сообщили в полиции. Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту взрыва гранаты 7 января в общежитии, расположенном на улице Радостной, 19 в Малиновском районе Одессы.

Свои действия задержанный мужчина объяснил обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним «воевали за бытовые недоразумения». По его словам, гранату он приобрел самостоятельно через интернет, «еще несколько лет назад, когда находился в зоне». Утверждает, что «просто хотел напугать» недоброжелателей.

«Меня просто довели до крайности, я уже хотел продать эту квартиру, уехать, но не получилось. Тогда решил припугнуть их гранатой, которую купил с помощью телефона, когда отбывал срок», — объяснил «подрывник».

С подозреваемым работают следователи.

Как стало известно «ФАКТАМ», здание данного общежития по улице Радостной, 19 в свое время возводилось как ведомственное общежитие для работников коммунального предприятия «Одесагорэлектротранс». Однако несколько лет назад оно было снято с баланса этого предприятия. Более того, внутренние помещения в нем были приватизированы, выставлены на продажу. Ряд бывших общежитских комнат достались как сотрудникам КП, так и сторонним гражданам.

По утверждению пресс-службы Одесского горсовета, трое раненых в результате сегодняшнего взрыва, не имеют никакого отношения к «Одесгорэлектротрансу». Что ж до задержанного, пока не разглашается, кто он и где работает.

Ранее жильцы общежития, где случилось ЧП, рассказали, что мужчина не просто бросил гранату на общую кухню, где в тот момент находились люди, но и захлопнул дверь и держал ее ногой, чтобы жертвы не смогли убежать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мост

Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста

Жванецкий с сыном

В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого

Зеленский и Путин

Путин обратился к Зеленскому из-за крушения украинского самолета в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер