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Под Киевом отец решил спрыгнуть с ребенком с крыши дома: фото с места ЧП
В ночь на 8 января в городе Бровары под Киевом разыгралась драма. Молодой мужчина вытянул на крышу дома трехлетнюю дочку и, судя по всему, собирался спрыгнуть с десятиметровой высоты. Как выяснилось позже, супруга мужчины недавно умерла, а отец семейства, не в силах справиться с горем, решил не только покончить с собой, но еще и отнять жизнь у ребенка.
Мужчину на крыше заметили соседи и вызвали полицию и спасателей. Первыми прибыли патрульные. Увидев неадекватное состояние горе-отца, полицейские сделали единственно возможное в той ситуации: отвлекали мужчину разговорами, намекали ему, что ребенка можно и нужно передать в заботливые руки. Когда прибыли спасатели со спецтехникой, мужчина уже был не так категорично настроен. Броварчанин согласился, что девочке на крыше холодно и ее стоит одеть.
Передав малышку спасателям, мужчина тем не менее не спешил отказываться от самоубийства. У полицейских сложилось впечатление, что перед тем как лезть на крышу, гражданин принял какие-то сильнодействующие вещества. Но в итоге в ходе долгих переговоров мужчину удалось убедить, что стрелять по нему полицейские не будут, да и идея с самоубийством была не удачной. Спасатели сняли мужчину с крыши и передали медикам.
Девочку в городской больнице обследуют врачи, а с отцом общаются специалисты-психологи.
Напомним, ранее в Киеве патрульные полицейские спасли юношу, захотевшего совершить самоубийство на Майдане. А в Белой Церкви Киевской области патрульные пришли на помощь мужчине, который в пьяном состоянии забрался на крышу высотки и хотел спрыгнуть вниз.
Фото npu.gov.ua dsns.gov.ua
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