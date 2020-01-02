8 января 2020

Полное имя мальчика, родившегося в этот день ровно 85 лет назад, 8 января 1935 года, было таким — Элвис Аарон Пресли. Аароном хотели назвать его брата-близнеца, умершего во время родов. И самому Элвису библейское имя Аарон нравилось настолько, что, повзрослев, он даже одно время собирался официально поменять имя.

С раннего детства Элвис с родителями, жившими тогда в Тьюпело (штат Миссисипи), посещал церковь и именно в церковном хоре начал певческую карьеру. Свою первую награду он получил, исполнив на праздничной ярмарке народную песню Old Shep. К тому времени у 11-летнего Элвиса уже была гитара, подаренная ему дядей. И он начал всерьёз интересоваться музыкой. Причём среди его любимых стилей были негритянская музыка и кантри.

Мечты мечтами, но на жизнь нужно было как-то зарабатывать. И после окончания школы парень устраивается на работу мусорщиком, а затем водителем грузовика с зарплатой 45 долларов в неделю. В 18 лет он выпускает свою первую пластинку. Всего с двумя записанными на ней песнями и всего в одном экземпляре. Это был его подарок маме ко дню её рождения. И обошлась эта запись ему в 4 доллара. Правда, и тут Его Величество Случай сыграл талантливому юноше на руку. Звукорежиссёр показал эту запись владельцу местной студии Sun records Сэму Филипсу, который не раз говорил своим друзьям: «Если бы я нашёл белого парня, умеющего петь так, как поют чёрные, я заработал бы миллион». Увидев выступление Элвиса Пресли, Филипс понял: это был тот, кого он искал.

В январе 1956 года года Пресли приступил к записи своего первого сингла «Heartbreak Hotel» для студии RCA, которая переманила его к себе, заплатив Сэму Филипсу неслыханные по тем временам откупные — аж 35 тысяч долларов. Этот первый же сингл Элвиса Пресли мгновенно взлетел на вершину американского чарта и, продержавшись там целых восемь недель, стал первым миллионным тиражом Пресли.

Элвис, будучи от природы шатеном, выкрасил волосы в чёрный цвет — нет, не в подражание Тони Кертису, а потому что на цветном экране это хорошо гармонировало с его голубыми глазами. Он очень быстро стал кумиром для молодежи. Его стиль одежды, манеры, даже движения становятся примером для подражания. А белые костюмы, расшитые стразами и золотом, делают присущий ему стиль узнаваемым во всем мире.

Элвиса начинают все чаще приглашать в Голливуд для съёмок в художественных фильмах. И эти фильмы все чаще приносят сумасшедший коммерческий успех. А он сам, безумно влюбившись в кино, ночи напролёт проводит в пустых залах кинотеатров, которые арендует для индивидуальных просмотров кинолент. Пресли становится настолько популярным в Америке, что, когда его призвали в армию, это стало поводом для массовых митингов протеста по всей стране. Молодёжь требовала отменить армейскую службу для своего кумира. Он действительно был для миллионов американцев (и не только американцев) кумиром во всем. И, кстати, остаётся таковым до сих пор.

Его неожиданный уход из жизни в августе 1977 года только усилил любовь поклонников к своему идолу. Узнав о смерти Пресли, молодые люди в разных городах Америки выпрыгивали из окон небоскребов со словами: «Мы идём к тебе, Элвис!» Ежегодные конкурсы двойников «короля рок-н-рола», до сих пор проводящиеся в разных странах мира, собирают сотни участников и сотни тысяч зрителей. Пресли по-прежнему зарабатывает миллионы долларов в год, неслыханно радуя своих наследников и регулярно их обогащая. Но главное заключается в том, что песни в его исполнении продолжают звучать, вызывая восторг и утешение в сердцах тех, кто его любил и до сих пор любит.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.