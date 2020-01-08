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Сбежавшего из-под ареста херсонского убийцу поймали и отправили под арест до конца следствия
8 января в Херсонском городском суде состоялось заседание, на котором была изменена мера пресечения 26-летнему жителю Херсона, подозреваемому в убийстве своего товарища, 22-летнего Александра Кондалова. Напомним, мужчину, признавшегося в убийстве, суд… отправил под домашний арест. И вскоре подозреваемый сбежал, сорвав электронный браслет. Впрочем, его достаточно оперативно задержали на вокзале в Никополе Днепропетровской области.
Как сообщили в полиции Херсона, в связи с тем, что злоумышленник нарушил режим пребывания под домашним арестом и сбежал, следователи повторно направили в суд ходатайство об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на более строгую — пребывание подозреваемого под стражей. Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил содержать беглеца под стражей в следственном изоляторе до окончания досудебного расследования без возможности внесения залога. Эту меру можно назвать исключительной, так как обычно суд избирает для ареста определенный срок, например, 60 суток, а затем, если нужно, продлевает его.
Херсонцы оживленно комментируют метаморфозы судейских решений по этому резонансном деле:
«И не пришлось шины жечь под управлением полиции…»
«А самому гуманному судье даже отвечать не придётся за своё решение».
«Как это вообще возможно: человек сознался в убийстве, а его домой отправили посидеть? Гуманность или дебилизм? Или таки третий вариант: бабло?»
Напомним, Донецкий апелляционный суд арестовал без права внесения залога несовершеннолетнего Николая Барабаша, подозреваемого в нанесении смертельных травм волонтеру из Бахмута Артему Мирошниченко.
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