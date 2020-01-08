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Происшествия

Легковушки не разминулись на Житомирской трассе под Киевом: одного из водителей спасают медики (фото)

22:49 8 января 2020 132
ДТП на Житомирской трассе
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Вечером 8 января на Житомирской трассе на одном из разворотов недалеко от КП полиции «Сосновый Бор» столкнулись две малолитражки — «Сеат» и «Шкода Фабия».

Предварительно известно, что «Сеат» двигался на выезд из города, а водитель «Фабии» стоял на развороте и хотел продолжить движение в сторону КП. Согласно правилам он должен был пропустить транспорт, движущийся прямо по трассе. Не получилось. Новенькая «Фабия» начала маневр и выехала наперерез «Сеату»…

В результате столкновения у пожилого водителя «Фабии» предварительно диагностирована открытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован и врачи ведут борьбу за его жизнь. Водитель «Сеата» находился в шоковом состоянии, но от госпитализации отказался.

Следует отметить, что оба водителя были пристегнуты. Медикам пришлось резать ремни в «Фабии», чтобы оказать помощь водителю.

Начато расследование.

Напомним, трагедия произошла на Житомирской трассе под конец 2019 года: уснувший за рулем водитель легковушки насмерть сбил супругов-велосипедистов.

Фото автора

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