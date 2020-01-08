Церемония "Оскар" пройдет второй год подряд без ведущего

Шоу-бизнес

В среду, 8 января, президент американской телекомпании ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии «Оскар» в нынешнем году снова пройдет без ведущего. Она подчеркнула, что это решение согласовано в Американской киноакадемией, от которой возражений не поступало. ABC владеет правами на прямую трансляцию церемонии. Главную кинопремию в мире будут вручать 9 февраля. Список номинантов огласят 9 января.

Берк напомнила, что прошлогодняя церемония впервые с 1989 года прошла без ведущего, и это, похоже, понравилось зрителям. Она оказалась короче, чем обычно, а знаменитости, представлявшие лауреатов, прекрасно справились с задачей. В 2018 году «Оскар» продемонстрировал худший рейтинг за всю свою историю. Эксперимент с отсутствием ведущего принес телеканалу 12 процентов прироста зрительской аудитории. В итоге вручение премий Американской киноакадемии в 2019 году посмотрели в прямом эфире 29,6 миллиона зрителей. «И мы решили повторить то, что сработало на нас», — отметила Кэри Берк.

При этом она не стала заострять внимание на причине, вынудившей компанию пойти на прошлогодний эксперимент. Напомним, вести церемонию «Оскар 2019» должен был популярный комик Кевин Харт. Его кандидатура была утверждена, ABC сделал официальное заявление в связи с этим. Однако в соцсетях тут же всплыли старые твиты актера, в которых он позволил себе гомофобские шуточки. Грянул скандал. Харт предпочел сам отказаться от ведения церемонии. Попытка телеканала найти ему замену в кратчайшие сроки не увенчалась успехом.

До вручения «Оскара» остается месяц, а пока в США раздают другие престижные кинонаграды. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 5 января в Беверли-Хиллз прошла 77-я церемония вручения престижной премии «Золотой глобус».

Не отстает от США и Европа. Британская кинотелекакадемия BAFTA огласила список номинантов. Фаворитами являются три фильма. У «Джокера» 11номинаций, у «Ирландца» и «Однажды в… Голливуде» — по 10 номинаций. Церемония состоится 2 февраля в Лондоне.

Назовем претендентов в основных категориях:

Лучший фильм 2019 года — «Ирландец», «1917», «Джокер», «Однажды в… Голливуде», «Паразиты»

Лучший актер — Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Хоакин Феникс («Джокер»), Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучшая актриса — Джесси Бакли («Дикая роза»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Секс-бомба»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Тодд Филлипс («Джокер»), Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), Аль Пачино и Джо Пеши (оба — «Ирландец»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Марго Робби (за роли в двух фильмах — «Секс-бомба» и «Однажды в… Голливуде»).

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