9 января 2020

9 января 1932 года в небольшом археологическом заповеднике Монте-Альбан на юге Мексики произошло событие, которое историки сравнивают с открытием древней Трои. Молодой мексиканский учёный Альфонсо Касо первым вошёл в обнаруженную археологами усыпальницу индейских вождей и слуг богов. Незадолго до этого в Монте-Альбане было найдено несколько гробниц, построенных из камня и накрытых большими каменными плитами, которые ни изготовить вручную, ни поднять на такую высоту в то время было практически невозможно. Ведь речь шла о захоронениях 13-го века, остававшихся нетронутыми на протяжении 800 лет.

Да, было известно, что в пору своего расцвета на месте Монте-Альбана находился город, раскинувшийся на 40 километров. В нем проживало около 20 тысяч человек, принадлежавших к древней и чрезвычайно развитой культуре. Их племена назывались сапотеками. И они уже в то время умели строить огромные здания и храмы, научились обрабатывать горный хрусталь и изготавливать невероятно красивые золотые украшения. Монте-Альбан считался одним из крупнейших городов доколумбовой Америки.

Но то, что предстало взору Альфонсо Касо, первым оказавшимся внутри нетронутой за 800 лет усыпальницы, превзошло все самые затаенные ожидания археологов. Из обнаруженных в гробнице 500 ценнейших предметов, в том числе чеканных золотых браслетов, ожерельев из золота и жемчуга, изделий из нефрита, бирюзы, янтаря, обсидиана и кораллов, особое внимание ученых привлекла крупная золотая маска бога Шипе Тотека. Нос и щеки маски были обтянуты человеческой кожей…

Но самой загадочной находкой там все-таки считаются человеческие черепа, изготовленные в натуральную величину из цельных кусков горного хрусталя. Вообще-то горный хрусталь является одним из самых твёрдых минералов на Земле. И вырезать из него предметы со множеством деталей можно только только при обработке его алмазом. До сих пор остаётся загадкой, откуда древние поселенцы этих краев научились владеть столь сложными технологиями.

Кстати, из поездки по Мексике я много лет назад привёз большую каменную маску, изготовленную из обсидиана и украшенную кораллами. Она долго стояла в моем редакторском кабинете до того, как перекочевать на дачу. В самом Монте-Альбане побывать мне не довелось, хотя по многим мексиканским пирамидам, потрясающим воображение своими размерами и точностью подгонки многотонных каменных глыб, походить посчастливилось. Так вот, из Мексики я тогда привёз ещё в подарок супруге небольшой изящный золотой браслет с изображением бегущих львов. В это трудно поверить, но через многие годы к этому браслету я нашёл такое же кольцо в Египте и такие же серьги в Южной Корее!.. Столь необычным образом сформировался комплект женских украшений, собранных в невообразимо далёких друг от друга точках мира. Если смотреть на эти изделия вместе, то создаётся впечатление, что созданы они руками одного ювелира. Ещё одна загадка…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.