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Мир

Так нечестно: собака применила лопату в драке с сородичем (видео)

10:13 9 января 2020 234
Собака с лопатой
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть рассмешило забавное видео, опубликованное изданием LiveLeak и озаглавленное «Нечестная драка». Две поссорившиеся из-за чего-то (а может быть, просто решившие поиграть) собаки выясняли отношения. Одна из них схватила в зубы лопату и неожиданно огрела сородича по голове. Победа осталось за псом, применившим оружие. Его оппонент сразу же попытался удрать — а победитель устремился в погоню, не выпуская лопату из пасти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о видео с игривым щенком, который превратил пол кухни в каток и вовсю развлекался.

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