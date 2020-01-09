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Так нечестно: собака применила лопату в драке с сородичем (видео)
Сеть рассмешило забавное видео, опубликованное изданием LiveLeak и озаглавленное «Нечестная драка». Две поссорившиеся из-за чего-то (а может быть, просто решившие поиграть) собаки выясняли отношения. Одна из них схватила в зубы лопату и неожиданно огрела сородича по голове. Победа осталось за псом, применившим оружие. Его оппонент сразу же попытался удрать — а победитель устремился в погоню, не выпуская лопату из пасти.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о видео с игривым щенком, который превратил пол кухни в каток и вовсю развлекался.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».