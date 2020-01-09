Мир

Так нечестно: собака применила лопату в драке с сородичем (видео)

Сеть рассмешило забавное видео, опубликованное изданием LiveLeak и озаглавленное «Нечестная драка». Две поссорившиеся из-за чего-то (а может быть, просто решившие поиграть) собаки выясняли отношения. Одна из них схватила в зубы лопату и неожиданно огрела сородича по голове. Победа осталось за псом, применившим оружие. Его оппонент сразу же попытался удрать — а победитель устремился в погоню, не выпуская лопату из пасти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о видео с игривым щенком, который превратил пол кухни в каток и вовсю развлекался.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter