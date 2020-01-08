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Мир

Игривый щенок превратил пол кухни в каток и вовсю развлекался (видео)

14:32 8 января 2020 204
Щенок Эсме
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Очаровательный трехмесячный щенок по кличке Эсме, помесь немецкой овчарки и сибирской лайки, устроил сам себе прекрасное развлечение. Игривая и умная собака подметила, что кухонный пол, если его хорошенько намочить, становится очень скользким.

Эсме начала регулярно заливать пол водой из собственной миски, превращая его в нечто среднее между катком и водяной горкой. После чего с энтузиазмом каталась на нем, выскакивая на влажную поверхность с разбега.

Веселое видео, которое выложила в Instagram проживающая в американском штате Вашингтон хозяйка пса, покорило интернет. По словам женщины, Эсме занималась этим уже несколько дней — прежде, чем ее наконец удалось заснять.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бульдог повеселил сеть, «помогая» хозяйке в тренажерном зале.

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