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Игривый щенок превратил пол кухни в каток и вовсю развлекался (видео)
Очаровательный трехмесячный щенок по кличке Эсме, помесь немецкой овчарки и сибирской лайки, устроил сам себе прекрасное развлечение. Игривая и умная собака подметила, что кухонный пол, если его хорошенько намочить, становится очень скользким.
Эсме начала регулярно заливать пол водой из собственной миски, превращая его в нечто среднее между катком и водяной горкой. После чего с энтузиазмом каталась на нем, выскакивая на влажную поверхность с разбега.
Веселое видео, которое выложила в Instagram проживающая в американском штате Вашингтон хозяйка пса, покорило интернет. По словам женщины, Эсме занималась этим уже несколько дней — прежде, чем ее наконец удалось заснять.
Esme has figured out if the ground is wet, she can slide in the kitchen. It is the funniest thing I have ever seen. She just started doing this a few days ago, and finally Kenny caught it on camera. #slipandslidedog #puppyvideo #funnypuppy #funnyanimals. Disclaimer: This content is exclusively managed by Caters News Agency. To license or use in a commercial player please contact [email protected] or call +44 (0)121 616 1100 / +1 646 380 1615
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бульдог повеселил сеть, «помогая» хозяйке в тренажерном зале.
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