Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины устроил потасовку на футзальном турнире (фото, видео)

Спорт

Бывший футболист киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины (32 матча в ее составе) Тарас Михалик, выступающий за луцкую «Волынь», во время отпуска в составе «Припяти» из родного Любешова выступал в турнире по футзалу «Різдвяна коляда», который состоялся в Луцке.

В полуфинальном матче «Припять» встретилась с «Иквой» из Млынова Ровенской области. 36-летний Тарас после серии грубых фолов со стороны игроков «Иквы» инициировал потасовку на паркете, за что получил от рефери красную карточку.

Несмотря на удаление Михалика, «Припять» победила со счетом 3:1, а в финале (без дисквалифицированного Тараса) обыграла «Духче» и стала победителем турнира во второй раз подряд.

Отметим, что команда Михалика выступала в игровой форме московского «Локомотива», за который ранее играл Тарас, с логотипом Российских железных дорог (РЖД).

Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд. Кроме вице-чемпиона Европы среди молодежных команд, учапстника Евро-2012 Тараса Михалика, на паркет также выходили такие известные футболисты, как Иван Цюпа, Артем Федецкий, Вячеслав Шарпар и Олег Герасимюк.

Тарас Михалик против знаменитого шведа Златана Ибрагимовича в матче Евро-2012

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец Тараса Михалика погиб, а родном Любешеве.

Фото ffu.ua

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