«Волчье затмение»: что делать и как себя вести

Стиль жизни

10 января нас ждет первое из четырех в новом году лунное затмение, которое произойдет в 19 часов 21 минуту по Гринвичу (в 21 час 21 минуту по киевскому времени). О том, что нам принесет лунное затмение 10 января, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее она предсказала, что в начале 2020 года Землю ожидают катаклизмы и катастрофы, и объяснила, почему январь, и не только он, называется злым месяцем.

— Прежде всего, нужно сказать, что 10 января нас ждет так называемое волчье затмение, — рассказала Валентина. — Такое название происходящие в январе затмения получили потому, что в этот зимний месяц лесным зверям было холодно и голодно, и от тоски и отчаяния они выли на Луну.

— Что отличает это январское затмение от тех, что происходили в былые годы?

— Поскольку затмение произойдет в двадцать первом градусе знака Рак в противостоянии знаку Козерога, оно коснется вещей, событий и ситуаций, связанных с домом и близкими людьми. Чтобы отношения не разладились, а наоборот, укрепились, а потолок — как в прямом, так и в переносном смысле не упал на голову — нужно уделять максимум времени — как родным, так и собственно жилью: возможно, оно давно нуждается в ремонте или, как минимум, генеральной уборке. Если оставить вышесказанное без внимания, то можно — к своему великому сожалению — расстаться с любимым человеком и остаться без своего дома.

Вообще в это время очень многое будет зависеть не от моральных качеств конкретного человека, а от выбора, который он сделает в это время. Что ему ближе — любовь или ненависть, щедрость или жадность, доброжелательность или агрессия — каждый должен будет решить для себя. Причем важно помнить, что состояние, в которое вы погрузитесь по собственному желанию, будет сопутствовать вам довольно долго. Нужно очень ответственно отнестись к судьбоносному выбору: подумать, сможете ли вы в течение нескольких лет пребывать в режиме постоянной ненависти — не разъест ли она душу, не сделает ли вас совершенно невыносимым человеком — не только для себя, но и для других? Может быть, все-таки лучше предпочесть любовь?

Затмение 10 января может принести вспышку насилия и усиление криминальных ситуаций. Применение силы — как в мировой политике, так и в личной жизни — приведет к масштабным разрушениям и убыткам. В странах, в которых правящий режим висит на волоске, возможен государственный переворот и, как следствие, отречение правителя от власти — вольное или под давлением. Нехватка, которая будет наблюдаться в это время, по-разному проиграется на различных уровнях: в мире будет усиливаться энергетический кризис, а человеческий организм ощутит слабость и вялость, что приведет к нежеланию активно действовать. Не самым лучшим образом затмение повлияет и на психику людей: будет много негативных эмоций, немотивированная ярость и жестокость, появится желание мстить за былые обиды. Возможна и гибель известных людей — политиков, писателей, актеров, режиссеров, художников.

— Затмение принесет нам только негатив?

— Астрологи определяют вектор его действия как переключающий — переходный — из одного жизненного режима в другой. Затмение — удачное время для того, чтобы оставить в прошлом негатив и начать жизнь с чистого листа, сделав все для того, чтобы будущее было светлым и счастливым. Важно настроиться на благоприятные перемены. Вспомните, о чем вы давно мечтали: хотели поменять работу, выйти замуж или жениться, родить ребенка, купить дом за городом, начать писать детективный роман? Определитесь с тем, чего вы действительно хотите, и начинайте действовать. Как известно, дорогу осилит идущий, и от первого шага, который рекомендуется сделать в это время, будет зависеть многое.

— Что нас ждет после затмения?

— Волшебное время, когда все планеты Солнечной системы будут двигаться в прямом направлении. Находясь в ретроградном движении, они создают проблемы в той или иной сфере нашей жизни. Неприятнее всего, когда пятится Меркурий, Венера или Марс, но и остальные вращающиеся вокруг Солнца планеты негативно влияют на нас. Поэтому, когда 11 января все они вместе с Солнцем перейдут в прямое — или, как говорят астрологи, директное — движение, обстоятельства начнут складываться для любого человека, и этим редким шансом обязательно нужно воспользоваться. Чтобы понять, что будет происходить в это время, нужно представить, что от каждой из этих планет, включая звезду по имени Солнце, на Землю хлынет поток чистой и позитивной космической энергии.

Чем примечательно это время? Прежде всего, оно идеально подходит для начала важных дел. Так, если вы долгое время вынашивали какую-нибудь идею, которая, осуществившись, положительно повлияет на ваше карьерное или материальное положение, самое время воплощать ее в жизнь. Причем действовать нужно быстро, не теряя времени.

— Можно ли в это время загадывать желания?

— Любое затмение является прекрасным поводом для этого, и нынешнее исключением не станет. Единственное условие, которое нужно обязательно соблюсти, их исполнение не должно никому принести вред, а, наоборот, стать источником пользы и добра для находящихся рядом людей — как ближнего, так и дальнего круга. Поэтому, если вы — под влиянием недоброй минуты — пожелаете кому-то бед и несчастий, ваше желание под влиянием мощной энергетики затмения, вполне возможно, и исполнится, но — по закону бумеранга — вы получите такой ответ, что сто раз пожалеете о том, что загадали. Но самый большой шанс на выполнение получат желания, которые направлены на то, чтобы принести пользу не только вам, но максимально большому количеству людей.

— Как долго продлится это счастливое время?

— До середины февраля: семнадцатого числа этого месяца Меркурий выйдет из прямого движения и войдет в ретроградную петлю, сбив таким образом сложившуюся на небе гармоническую картину. Но в нашем распоряжении окажется больше месяца, а за такой период можно успеть сделать очень много.



Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ясновидящий и дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов рассказал, что начало года — хорошее время для того, чтобы строить планы и решать семейные вопросы, и составил гороскоп на январь-2020 для всех знаков зодиака.

Какие затмения и когда ожидаются в 2020 году, читайте здесь.

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