Ломаченко влип в скандал из-за пропаганды «русского мира»: что произошло (фото, видео)

Спорт

Обладатель трех чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе, знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко, назвавший войну с Россией «дележкой наверху», снова оказался в центре громкого скандала. На своей странице в Instagram он опубликовал видео на религиозную тематику, в котором присутствуют кадры с российским спецназом.

Закадровый голос рассказывает о силе православного духа, который борется с «вражинами». Автор стиха — Юрий Резаев проживает с семьей при монастыре «Корсунская пустынь» в Орловской области РФ.

В конце видео написано: «Благодарим за помощь Вежливых людей». Кто запамятовал, именно эту фразу российские оккупанты применяли к тем, кто участвовал в захвате украинского Крыма в 2014 году.

Сам видеоряд в посте Ломаченко — черно-белый. Поэтому, возможно, кому-то было бы сложно разглядеть нашивки с флагом России на плечах у военных. Но в оригинальном цветном видео (на стоп-кадрах) все видно хорошо, подметил портал ua.tribuna.com.

Пост Ломаченко вызвал волну негодования. Подписчики страницы в большинстве своем не стесняются в выражениях: «Чемодан, вокзал, мокшанские болота…», «Молодец Василий! Русские и украинцы один Православный народ!», «Василь, для чого відео з російськими солдатами?», «Дык с самого начало было видно, что он титушня», «Вася вы адекватный? Это видео славит армию России, иностранного государства, которое убивает украинцев. Православная российская церковь благословляет русские танки и занимается пропагандой. Позор вам. Думал вы украинец, а вы хохол, малорос», «Я в шоке… „Благодарим за съемку вежливых людей…“ И р@ шеврон… Сором…», «Вася ти взагалі й… нувся головою».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко принял участие в богослужении в Иерусалиме.

Фото Getty Images

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