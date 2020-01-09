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Смертельная авария с автобусом под Никополем: момент столкновения попал на видео
В сети появилось видео столкновения легвовушки с рабочим автобусом Никопольского завода ферросплавов, которое произошло в Днепропетровской области 8 января.
Его опубликовал ресурс Инфоматор.
Как сообщали «ФАКТЫ», после столкновения водителя автобуса и пассажиров срочно доставили в больницу. Сильнее всего пострадала 21-летняя девушка — у нее после ДТП произошла травматическая ампутация нижней части ноги. Также погиб водитель Daewoo Nexia, который перед столкновением ударил Chevrolet Aveo у газостанции.
Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области продолжает устанавливать обстоятельства происшествия. В частности, вечером 8 января на проспекте Элетрометаллургов, 141, проводился следственный эксперимент.
Напомним, в 2019 году при похожих обстоятельствах в аварию попал рабочий автобус в Кривом Роге. В нем ехали работники «АрселорМиттал Кривой Рог».
Фото Dtp.kiev.ua
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