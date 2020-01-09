Стиль жизни

Легкие рецепты на Старый Новый год: вкусные салаты и десерты (фото)

Старый Новый год — еще один повод собрать родных и близких за столом. Конечно, нужно продумать меню. Хочется, чтобы блюда были оригинальными и легкими в исполнении. И, конечно, вкусными и красивыми. Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Хочу предложить вам рецепт картофельного салата, — говорит Элла Иванова. — Он сытный и очень вкусный. Главное — овощи нужно измельчать в теплом виде, в этом весь вкус.

Картофельный салат в бокале Ингредиенты: 500 граммов картофеля;

100 граммов соленых огурцов;

соль и перец по вкусу;

растительное масло;

зелень. Приготовление: Картофель промыть, отварить до готовности, очистить горячим и измельчить ножом. Добавить соль, перец, соленые огурцы, зелень. Заправить растительным маслом. Советую подавать такой салат теплым, тогда раскрываются все вкусы. Красиво смотрится он в бокале. Приятного аппетита!



Картофельный салат важно подавать теплым

— Предложу еще один интересный рецепт, — продолжает Элла Иванова. — Это немецкий салат с сельдью, сметаной и яблоками. Несколько лет назад мне и в голову не пришло бы смешивать такие ингредиенты. Но когда вы попробуете это блюдо, думаю, будете поражены палитрой оттенков вкуса.

Немецкий салат с сельдью и яблоками Ингредиенты:

200 граммов филе сельди;

зеленое яблоко;

100 граммов соленых огурцов;

зелень;

зеленый лук;

перец;

100 граммов сметаны. Приготовление: Нарезать филе сельди и яблоко крупными кубиками. Заправить сметаной и хорошо перемешать. Добавить соленый огурец, зеленый лук и зелень. И опять все хорошо перемешать. По желанию можно добавить соль и перец.

Немецкий салат поразит палитрой оттенков вкуса

— Что посоветуете приготовить на горячее?

— Если хотите удивить гостей, приготовьте говядину с бородинским хлебом. Он полностью растворяется, получается очень вкусная подлива. Количество продуктов, вы можете добавлять на свой вкус.

Говядина с бородинским хлебом Ингредиенты: 200 граммов моркови;

200 граммов лука;

500 граммов говядины;

200 граммов сметаны;

200 граммов бородинского хлеба;

соль и перец по вкусу. Приготовление: Бородинский хлеб нарезать на небольшие кубики, предварительно удалив корочки. Лук и морковь нарезать крупно, выложить в кастрюлю с толстым дном. Мясо нарезать на порции и выложить на лук и морковь. Сверху положить хлеб и залить горячей водой. Соль и перец добавить по вкусу. Поставить в духовку на 2 часа при температуре 170 градусов. Потом добавить сметану и потушить еще 30 минут. Деликатесное мясо готово.

Деликатесная говядина с бородинским хлебом понравится вашим родным и близким

— А что приготовить на десерт?

— Зефир со вкусом яблока и глинтвейна. Уверяю, это сочетание понравится многим. Яблоки в этом рецепте я использую вместе с кожурой. Удаляю сердцевину и запекаю их до готовности. Затем измельчаю при помощи блендера.

Пряный яблочный зефир с глинтвейном Ингредиенты:

200 граммов яблочного пюре;

200 граммов сахара;

белок; Для сиропа:

140 граммов глинтвейна;

10 граммов агар-агара;

100 граммов глюкозы;

300 граммов сахара;

сахарная пудра. Приготовление: Сделать глинтвейн. В красное вино добавить корицу, гвоздику, кардамон, бадьян, цедру апельсина и немного сахара. Прогреть и оставить в прохладном месте на сутки. Яблоки запечь и измельчить при помощи блендера. В чаше миксера соединить яблочное пюре и сахар и взбить. Постепенно добавляя белок, взбивать до тех пор, пока масса не будет накручиваться на венчик. В это время в сотейнике соединить глинтвейн, глюкозу, агар-агар. Довести до кипения. Добавить сахар, уварить до 110 градусов, это примерно 5 минут, Если поднять лопатку, будут видны нити. Соединить массу и сироп, взбить в течение минуты. Отсадить на пергамент, оставить для стабилизации. Обсыпать сахарной пудрой и хранить в закрытом судочке.

Яблочный зефир с пряным вкусом – необычное лакомство

— Еще один очень вкусный десерт — испанский заварной крем. Он нежный и ароматный, — говорит Элла Иванова.

Испанский заварной крем Ингредиенты:

500 граммов молока;

10 граммов кукурузного крахмала;

30 граммов сахара;

5 граммов ванильного сахара;

4 желтка;

цедра лимона базилик и шоколад по вкусу. Приготовление: Добавить в молоко цедру лимона и базилик. Прогреть, но не доводить до кипения. Оставить на 30 минут. Процедить. Желтки, крахмал, сахар, ванильный сахар соединить с молоком, проварить до загустения. Разлить по формам и дать остыть, посыпать корицей или шоколадом. Это очень вкусно!



Испанский крем очень нежный

— А что посоветуете из напитков?

— Глег. Изумительный глег готовят в Копенгагене. Этот напиток напоминает глинтвейн. Только в глег перед подачей добавляют изюм, миндаль и немного водки. Теплое вино, специи, запах апельсина — холодной зимой все это изумительно! Так и хочется надеть теплые носки, завернуться в плед и выпить стаканчик.

Глег Для его приготовления понадобятся 300 граммов сухого красного вина, столовая ложка сахара, корица, имбирь, гвоздика, кардамон, бадьян, 50 граммов водки, 50 граммов изюма, 50 граммов миндаля, апельсин. Самое главное — это хорошее вино, сухое и натуральное. Специи каждый должен выбрать сам, как говорится, по вкусу. В вино добавить сахар, специи, апельсин и прогреть, но не кипятить. Дать немного постоять. Промыть изюм, можно недолго подержать в горячей воде. У миндаля снять шкурку. Добавляем в стакан изюм и миндаль, вино и водку. Подать с маленькой ложкой, чтобы удобно было лакомиться миндалем и изюмом. Теплого вам вечера в кругу родных и близких!

Глег – популярный зимний напиток

- Элла, что вас вдохновляет на творчество?

— Обожаю путешествовать и пробовать в разных странах новые блюда. Потом, возвращаясь домой, люблю их готовить.

— Наступил 2020 год. Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Дорогие друзья, мечтайте, пробуйте себя в новых амплуа, творческого вам вдохновения! Веры, надежды и любви!

Элла Иванова: «Я обожаю путешествовать и пробовать в разных странах новые блюда»

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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