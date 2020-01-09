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Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубке мира
В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе с населением всего 1 600 жителей мужской спринтерской гонкой продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону, стартовавший накануне женским спринтом.
К сожалению, капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит стартовую гонку в Оберхофе. Чемпиону мира предоставили трехдневный отпуск в связи с рождением сына (вечером 10 января он вернется в расположение команды). Среди 111 спортсменов на дистанцию выйдут пять украинцев: Артем Прима уйдет на дистанцию под 10-м стартовым номером, Антон Дудченко — под 46-м, Сергей Семенов (на фото) — под 62-м, Артем Тищенко — под 65-м и Богдан Цымбал — под 95-м.
В прямой видеотрансляции мужской спринт смотрите (начало — в 15:30) на сайте «ФАКТОВ».
Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт», «Матч ТВ» и «Беларусь 5».
Отметим, что программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится в субботу, 11 января, женской (начало — в 13:00) и мужской (15:15) эстафетами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меркушина и Пидручный стали вице-чемпионами «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене.
Фото biathlon.com.ua
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