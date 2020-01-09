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Спорт

Футболиста соперника сборной Украины на Евро-2020 обвинили в изнасиловании

22:36 9 января 2020 64
Штефан Ильзанкер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболиста лидера немецкой бундеслиги «Лейпцига» и соперника команды Украины на Евро-2020 сборной Австрии Штефана Ильзанкера обвинили в изнасиловании, сообщает AFP. 26-летняя женщина подала жалобу на 30-летнего спортсмена, утверждая, что Ильзанкер изнасиловал ее на вечеринке в квартире в австрийском Зальцбурге 4 января.

Прокуратура Зальцбурга поручила полиции провести расследование в связи с обвинениями. В свою очередь, адвокат Ильзанкера отверг обвинения, заявив, что жалоба женщины имеет значительные несоответствия. Отрицает все обвинения в изнасиловании и сам футболист. Футбольный клуб «Лейпциг» ситуацию пока не комментирует.

Штефан Ильзанкер выступает за немецкий клуб с 2015 года и за это время провел 130 матчей. В активе опорного полузащитника 42 поединка в футболке сборной Австрии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с бразильца Неймара сняли все обвинения в изнасиловании.

Фото Getty Images

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