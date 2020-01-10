Курсы доллара и евро резко пошли вверх: в чем причина

Деньги

После небольшого снижения, курсы доллара и евро вновь стремительно пошли вверх. По сравнению с 8 января американская валюта подорожала на 44 копейки, а европейская — на 41 копейку. Так, 10 января декабря НБУ установил курс валют на уровне 24,12 грн за доллар и 26,80 грн за евро. Стоит отметить, что в последний раз доллар торговался выше отметки в 24,11 грн в конце ноября 2019 года. На наличном рынке гривня также теряет свои позиции. За два дня стоимость основных иностранных валют выросла на 40—50 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,96 грн, купить — по 24,36 грн, евро — сдать по 26,42 грн, купить — по 27,01 грн.

«За минувшую неделю доллар подорожал к гривне во всех сегментах валютного рынка на 1,1−2%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 23,69 грн до 24,12 грн (+1,8%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время поднялись с 23,74−23,77 до 24,01−24,04 грн (+1,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 23,45−24,05 до 23,93−24,33 грн (+2% - +1,1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 2,6% до 1,7% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Рост курса доллара на рынке продолжается с конца декабря. Однако утром в пятницу, 10 января, на межбанке доллар впервые за длительное время подешевел. Несмотря на это, рост наличного курса «американца» продолжился. В краткосрочной перспективе доллар еще может продолжить умеренный рост, а в долгосрочной — гривня имеет все шансы вернуться к укреплению.

На ближайшую неделю мы ожидаем повышения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках — на уровне 24,2−24,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

В правительстве пока не видят поводов для беспокойства. Более того, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что национальная валюта в новом году может еще подрасти.

«Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но всё зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках, — сообщил Тимофей Милованов на своей странице в Facebook. — Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет, а выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает из-за того, что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Но потребители выиграют: рост цен, то есть инфляция, замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те, кто проигрывают. Это нормально».

В Нацбанке также пока не видят особых поводов для беспокойства, особо подчеркивая тот факт, что раньше не было прецедента, когда гривня усиливалась на протяжении длительного времени, как это происходило во второй половите 2019 года, и небольшие текущие корректировки курса вполне понятны.

«Уменьшение инфляции, ревальвация гривни и экономический рост — таковы основные достижения экономики, — заявил в интервью телеканалу «Эспересо» директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский. — Мы достигли инфляционной цели в 5%. В начале прошлого года мало кто верил, что это возможно. Национальный банк доказал, что может сделать инфляцию низкой и стабильной, что является важным для устойчивого экономического роста. Во-вторых, это ревальвация гривни. Раньше не было прецедента, когда гривня усиливалась на протяжении длительного времени, а сейчас он есть. И третье — это рост экономики. Несмотря на критику жесткой монетарной политики НБУ, экономический рост по итогам года будет выше, чем все прогнозировали в начале 2019-го. По оценкам НБУ, увеличение реального ВВП будет близко к 3,5%.

Есть и другие факторы, способствующие росту экономики. В частности, плавающий обменный курс и производительность, заметная по аграрному сектору. Ежегодно страна получает рекордные урожаи, и это следствие не погодных условий, а значительных инвестиций, позволяющих догонять по показателям урожайность в ведущих странах мира. Вторым важным фактором ревальвации была недоинвестированность украинской экономики. В прошлом году иностранные инвесторы заинтересовались нашим рынком государственных облигаций, и это обусловило приток капитала в страну.

Ревальвация гривни была важным фактором замедления инфляции, а значит, следует ожидать уменьшения процентных ставок по кредитам. Также мы надеемся на уменьшение долларизации экономики и рост доверия к гривне.

С точки зрения государственных финансов, ревальвация имеет и минусы, и плюсы. Действительно, по тем налогам, которые идут с импортных товаров, госбюджет имеет меньше поступлений. В то же время при более крепкой гривне правительство имеет возможность экономить на обслуживании государственного долга, большая часть которого выражена в иностранной валюте. Кроме того, в долгосрочной перспективе Украина имеет шанс получить лучшие международные рейтинги, потому что инвесторы обычно смотрят на долговую нагрузку — соотношение долга к ВВП. И у нас эта нагрузка, достигшая 90% ВВП в 2015 году, сейчас ниже 50%", — отметил Лепушинский.

Стоит напомнить, что укрепление национальной валюты во второй половине прошлого года таки вынудило владельцев сетей автозаправочных станций снизить цены на бензин и дизтопливо. Правда, сейчас ситуация с горючим в Украине может измениться в связи со скачками стоимости нефти на мировом рынке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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