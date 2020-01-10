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Происшествия

В Одессе пьяная мать забыла маленького сына в гостях у незнакомцев (фото)

13:41 10 января 2020 246
Мальчик и полицейский
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе 43-летняя жительница Суворовского района обратилась в полицию с сообщением о пропаже ее ребенка. Однако вскоре выяснилось, что эта женщина после ссоры со своей матерью забрала семилетнего сына и ушла из дому. На улице она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее с мальчиком в гости. Когда в доме «новых друзей» закончились алкогольные напитки, женщина пошла с одним из мужчин в магазин. По дороге они поссорились и разошлись в разные стороны. Лишь впоследствии горе-мамаша вспомнила, что с ней был сын. Войдя в первый попавшийся магазин, женщина стала просить продавщицу позвонить в полицию.

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«Патрульные получили информацию от граждан о том, что женщина, которая, по всей видимости, пребывает в состоянии алкогольного опьянения, обращается к прохожим и просит найти ее ребенка. Прибыв на место, инспекторы установили, что женщина, находясь на прогулке с сыном на улице Сергея Ядова, познакомилась с мужчиной, и они вместе стали употреблять спиртные напитки.

Когда мамочка пришла в себя, поняла, что малолетний сын исчез вместе с ее новым знакомым…" — рассказали в региональном управлении патрульной полиции.

Стражи порядка начали поиски ребенка. Несколько часов спустя они получили сообщение от оператора «102» о том, что на улице Марсельской находится мальчик без взрослых. Патрульные направились туда и обнаружили ребенка, которого разыскивали.

Как отмечается, мужчина, с которым остался мальчик, хотел отвести его домой, но не знал адрес и потому оставил малолетнего ребенка в одном из магазинов. О происшествии патрульные сообщили инспекторам ювенальной превенции.

По данным пресс-службы, ранее на эту женщину уже составляли соответствующие материалы по домашнему насилию в отношении ее матери.

Сейчас решается вопрос, относительно привлечения женщины к ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП).

«Кроме того, что женщина оставила малолетнего сына у малознакомых людей, она еще и забыла об этом и позвонила в полицию с заявлением об исчезновении ребенка.

Мужчины, с которыми остался мальчик, не дождались мать, адрес у ребенка узнать не смогли и тоже набрали «102″. Сопоставив эти два сообщения, правоохранители поняли, что речь идет об одном и том же ребенке», — уточнили в региональном главке Нацполиции.

Мать и сына доставили в Хаджибеевское отделение полиции. О происшествии правоохранители известят социальную службу по делам детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе в захламленной квартире дома по улице Льва Толстого полицейские нашли плачущую маленькую девочку. Как выяснилось, мать бросила ее, заявив, что ребенок ей не нужен.

А в Днепре у горе-матери забрали двух детей, которые от голода ели бумагу и пенопласт.

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