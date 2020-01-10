- 14:19 Подростки до смерти избили мужчину на Троещине: суд принял решение по задержанным
- 14:18 Российский самолет совершил жесткую посадку в турецком аэропорту: фото с места ЧП
- 14:13 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубке мира
- 14:13 Крушение самолета МАУ в Иране: версии, последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 14:12 Сбросил бывшую жену с балкона: одессит получил семь лет тюрьмы
- 14:05 Появилось видео с «черными ящиками» разбившегося в Иране самолета МАУ
- 14:01 Меган Маркл ведет переговоры о многомиллионном рекламном контракте с Givenchy
- 13:52 Стал звездой дня: в НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь
- 13:50 В Киеве засветилась очередная российская пропагандистка: сеть в гневе
- 13:46 Вера Брежнева удивила странными словами и пышными усами
- 13:41 В Одессе пьяная мать забыла маленького сына в гостях у незнакомцев
- 13:36 Авиакатастрофа в Иране: Зеленский получил от США важную информацию
Стал звездой дня: в НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь (видео)
Финский вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне признан звездой дня в НХЛ. В поединке регулярного чемпионата голкипер забил гол в пустые ворота «Чикаго» (5:2), когда соперник пошел ва-банк, пытаясь спасти игру при счете 2:4.
«Не буду лгать, моя мечта сбылась. Я понимаю, что такое может случиться раз в жизни, поэтому действительно наслаждаюсь этим. Это было потрясающее чувство — видеть, как шайба влетает в ворота. Я просто поднял руки вверх и постарался вести себя как можно более круто», — заявил после финальной сирены Пекка Ринне.
Отметим, что это первый гол вратаря в поединке Национальной хоккейной лиги с октября 2013 года. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит поймал шайбу в ловушку за пять секунд до конца основного времени игры с «Детройтом», но успел выбросить ее на лед и швырнуть через всю площадку. Взятие ворот было зафиксировано за 0,1 секунды до финальной сирены.
В целом же 37-летний Рикке стал 12-м вратарем в истории НХЛ, забившим гол, и самым возрастным после Мартина Бродера (отличился в 40 лет в 2013 году) — единственного голкипера, который забросил за карьеру в лиге две шайбы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийская чемпионка Линдси Вон попросила звездного хоккеиста НХЛ взять ее замуж.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...