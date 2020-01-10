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Спорт

Стал звездой дня: в НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь (видео)

13:52 10 января 2020 165
Пекка Ринне
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Финский вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне признан звездой дня в НХЛ. В поединке регулярного чемпионата голкипер забил гол в пустые ворота «Чикаго» (5:2), когда соперник пошел ва-банк, пытаясь спасти игру при счете 2:4.

«Не буду лгать, моя мечта сбылась. Я понимаю, что такое может случиться раз в жизни, поэтому действительно наслаждаюсь этим. Это было потрясающее чувство — видеть, как шайба влетает в ворота. Я просто поднял руки вверх и постарался вести себя как можно более круто», — заявил после финальной сирены Пекка Ринне.

Отметим, что это первый гол вратаря в поединке Национальной хоккейной лиги с октября 2013 года. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит поймал шайбу в ловушку за пять секунд до конца основного времени игры с «Детройтом», но успел выбросить ее на лед и швырнуть через всю площадку. Взятие ворот было зафиксировано за 0,1 секунды до финальной сирены.

В целом же 37-летний Рикке стал 12-м вратарем в истории НХЛ, забившим гол, и самым возрастным после Мартина Бродера (отличился в 40 лет в 2013 году) — единственного голкипера, который забросил за карьеру в лиге две шайбы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийская чемпионка Линдси Вон попросила звездного хоккеиста НХЛ взять ее замуж.

Фото Getty Images

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