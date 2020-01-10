В Украине закрывают нелегальные АЗС: к чему готовиться водителям

Деньги

Не секрет, что в Украине очень остро стоит проблема качества горючего, продаваемого на АЗС, многие из которых работают нелегально. В последние недели в Украине происходит то, чего давно ожидали миллионы граждан. Вслед за массовым закрытием игорных заведений начались проверки и закрытие нелегальных заправочных станций. Во всяком случае об этом заявляют в правительстве.

Стоит напомнить, что толчком к наведению порядка на отечественном топливном рынке стала недавняя встреча в Офисе президента главы государства и представителей правительства с участниками розничного рынка нефтепродуктов. Тогда, 23 декабря 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей компаний — участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен просто снизив цены на заправках.

Со своей стороны представители компаний — участниц топливного рынка отметили серьезность проблемы нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также в Украине действуют целые нелегальные нефтеперерабатывающие заводы. По результатам беседы на 14 января было назначено расширенное совещание с силовиками по вопросу нелегальных АЗС. В качестве примера даже вспомнили об игровых салонах.

Однако в правительстве заверяют, что масштабная борьба с нелегальными заправками уже началась и идет полным ходом. Еще 26 декабря 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и контролирующими органами решить проблему нелегальных АЗС до 9 января 2020 года. А на днях глава правительства даже дал на своей странице в Facebook короткий отчет о проделанной работе.

«Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 — демонтировано. Арестованы 275,4 тонны топлива», — написал Гончарук.

О том, действительно ли государство начало борьбу с нелегальными заправками и чем опасно топливо, продаваемое на таких АЗС, для автомобилей украинцев, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Правительство рапортует о закрытии почти пятисот нелегальных АЗС по всей стране. Как это отразится на топливном рынке Украины?

— Что касается правительственных заявлений, то я пока не доверяю озвученным цифрам. Та информация, которую мы получаем непосредственно из регионов, и то, что я вижу своими глазами, не подтверждает победные реляции. Это больше напоминает банальную показуху. Да, кто-то где-то что-то закрыл, но через день-другой все вернулось на привычные места, подзаборная заправка снова работает, а отчет на Киев о победе над нелегалами уже отправили, с красивыми цифрами. Для меня индикаторами служат те нелегальные заправки, которые я каждый день вижу по дороге на работу и обратно. Они все как работали многие годы, без документов, без уплаты налогов, так и продолжают работать.

Да, по топливному рынку прокатился некий «шорох». Из Кабмина на места последовала какая-то команда. На местах ответили, что уже борются, потом провели показательные проверки, некие закрытия, отправили победный отчет наверх. Но конкретики, кто, где и сколько реальных нелегальных заправок закрыл, я пока не видел.

Хочу отметить, что сейчас Кабмин немного «побежал впереди паровоза». На декабрьской встрече представителей топливного рынка, правительства и президента было решено 14 января провести совместное заседание — уже с привлечением силовиков, исключительно по вопросу борьбы с нелегальными АЗС. Планируется передать силовикам всю имеющуюся информацию, разработать и утвердить четкий план проверок и так далее. Однако в Кабмине решили не дожидаться 14 января и показать президенту, что они уже выполняют его распоряжение.

Но я все же хочу дождаться этой встречи с силовиками и посмотреть, какие решения по ее результатам будут приняты и как они будут реализовываться. А пока что все эти реляции больше похожи на «показуху».

— Как водителю определить, на легальной заправке он заправляется или на нелегальной. Ведь от этого зависит и качество топлива, заливаемого в бак автомобиля.

— Сразу отмечу, что дешевое топливо — это не обязательно всегда плохое или некачественное топливо. Просто нередко нормальным топливом торгуют нелегально. Например, сжиженный газ. По нашим оценкам, 50% объемов автогаза на рынке реализуется именно через нелегальные точки продажи или без выдачи кассовых чеков. Этот газ нормальный, вполне качественный. Сжиженный газ вообще не подделывают, ведь это и технологически сложно, и экономически невыгодно.

Так что зачастую основная проблема при работе нелегалов не для водителя, покупающего топливо, а для государства, не получающего налоги. А в масштабах страны из-за теневой торговли топливом в бюджет не поступают миллиарды гривен. Кроме того, теневая торговля нефтепродуктами бьет по легальному бизнесу, который из-за сокращения своих продаж, опять-же, платит государству меньше налогов.

Проблема качества горючего больше касается рынка бензина. Водители должны понимать, что на «подзаборных» заправках, расположенных где-то в закоулках, бензин, стоящий иногда на 5−6 гривен дешевле, чем у сетевых операторов, точно не соответствует стандартам качества. Это однозначно подделка, фальсификат. Можно даже анализы не делать.

И отчасти есть проблема с дизельным топливом, которое тоже умеют «подбодяживать». Это делают на полуподпольных мини-НПЗ (нефтеперерабатывающих заводах. — Авт.), где с помощью химических компонентов дизельное топливо разбавляют. Естественно, что никакие регламенты и стандарты не соблюдаются.

Сейчас, в холодное время года, заправляться липовым бензином или дизтопливом на псевдозаправках просто противопоказано! Ведь использовать «бодяжное» горючее просто смертельно опасно! Как оно себя поведет на дороге, что будет с двигателем, спрогнозировать невозможно! — подытожил Куюн.

Стоит напомнить, что, несмотря на снижение цены горючего на украинских АЗС, уже в ближайшее время ситуация на топливном рынке может измениться. Это в первую очередь связано с конфликтом на Ближнем Востоке, спровоцировавшем резкие колебания стоимости нефти на мировых биржах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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