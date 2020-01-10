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Сбросил бывшую жену с балкона: одессит получил семь лет тюрьмы

14:12 10 января 2020 109
Одессит сбросил жену с балкона
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе к семи годам лишения свободы приговорен 32-летний мужчина, сбросивший 56-летнюю бывшую жену с балкона третьего этажа. Инцидент произошел в августе 2019 года на улице Космонавтов. Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство и краже.

Установлено, что мужчина проник через балкон в квартиру своей бывшей жены и, пока она спала, пытался похитить ее банковские карты и мобильный телефон. Когда женщина проснулась и попросила вернуть украденное, он сбросил ее с балкона.

«Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж собирает ее вещи — очевидно, с целью кражи. Потерпевшая потребовала вернуть похищенное, между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку квартиры с балкона», — рассказали в полиции.

В результате падения женщина получила множественные травмы и попала в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом мужчина похитил свою бывшую жену, вывез в лес и зверски убил, чтобы завладеть ее имуществом.

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