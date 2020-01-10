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Старый Новый год: чего нельзя делать в праздник

7:02 13 января 2020 1170
стол на старый Новый год
Анна ВЫСОЦКАЯ, «ФАКТЫ»

14 января православные и грекокатолики отмечают сразу несколько праздников. Главное торжество по церковному календарю — Обрезание Господне. Это священнодействие ветхозаветной церкви стало прообразом христианского таинства крещения. На восьмой день новорожденный Христос был обрезан и назван Иисусом. Еще один праздник 14 января — день святителя Василия Великого, одного из великих учителей церкви (мужчины и мальчики с таким именем отмечают день ангела). Кроме того, с 13 на 14 января принято встречать Новый год по старому стилю. А вечер накануне называют в народе Щедрым. Традиционно наши предки встречали Новый год богатым столом, на котором было не меньше 12 сытных блюд (что можно приготовить на старый Новый год, читайте тут), и веселыми щедривками — обрядовыми песнями с пожеланием всем добра, счастья, здоровья и благосостояния на весь год.

И, конечно, в Украине существовали «праздничные запреты», которых в старину люди старались придерживаться.

Чего нельзя делать в праздник

Согласно поверью, за столом нельзя пить по одной чарке, надо выпить сразу по второй, «до пары», чтобы пожилые супруги жили вместе, а парни и девчата поскорее нашли себе вторую половинку.

«Засевать» в праздничный день девушкам и девочкам нежелательно, ведь считается, что счастье в дом приносят именно мальчики или парни.

Не полагается оставлять «посівальників» без награды. В благодарность за поздравления и пожелания детям дают деньги и сладости со словами: «Ось тобі грош — будь завжди хорош!»

И, конечно же, не следует в праздник работать.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях празднования Нового года, о том, как наши предки гадали в Щедрый вечер и что нужно было сделать накануне, чтобы не упустить свое счастье.

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