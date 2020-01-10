ЧП в Одессе: из окна многоэтажки стреляли по детям (фото, видео)

Происшествия

Днем в пятницу, 10 января, в Малиновском районе Одессы раздалась стрельба. Из окна второго этажа жилого дома, расположенного по улице Скворцова, мужчина стрелял по находившимся во дворе… детям. (Напомним, на днях в Одессе в одной из многоэтажек стреляли из автомата.) Как сообщают в сети очевидцы ЧП, «стрелок» был в неадекватном состоянии — наркотического или алкогольного опьянения. По их информации, в настоящее время на место прибыло спецподразделение полиции, бойцы которого задержали стрелявшего. Последний выкрикивал, что «сейчас приедут свидетели и зафиксируют незаконные действия полиции».

В региональном главке Нацполиции подтвердили, что данный инцидент имел место, а предполагаемый злоумышленник доставлен в отдел полиции. «Сейчас проводятся необходимые первоочередные действия, устанавливаются все обстоятельства и подробности происшедшего», — сказали в полиции

.

Как выяснилось позже, свои действия 51-летний злоумышленник объяснил желанием прекратить шум соседских ребятишек, которые играли у его ворот. К счастью, никто не пострадал.

«По сообщению о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правонарушитель закрылся в доме и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, открыл дверь и впустил правоохранителей», — рассказали в полиции.

Сейчас он доставлен в Малиновский отдел полиции, с ним проводятся неотложные следственные действия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, предварительная квалификация — «Хулиганство» (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в новогоднюю ночь в центре Одессы устроили погоню со стрельбой. Экипажи патрульной полиции преследовали нарушителей ПДД, мчавшихся с ошеломительной скоростью. Стреляли в ночь под Новый год и в центре Киева. В результате пять человек оказались в больнице.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter