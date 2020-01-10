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Смертник "Исламского государства" устроил взрыв в мечети в Пакистане: много погибших и раненых (видео)

В Пакистане в городе Кветта смертник устроил мощный взрыв в мечети. Подрывник специально выбрал время вечерней молитвы, когда в здании собралась толпа. В момент взрыва в мечети находилось не менее 60 человек.

По последним данным, в результате взрыва были смертельно ранены 15 человек, в том числе высокопоставленный офицер полиции и имам мечети. Еще двадцать пострадавших врачи пытаются спасти, хотя состояние четверых близко к критическому. Не исключено, что число жертв взрыва возрастет.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Они утверждают, что взрыв убил двадцать человек и еще 60 пострадали.

Ранее на этой неделе в Кветте был совершен еще один теракт. Сработало взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу. Транспортное средство было запарковано на обочине крупной трассы. Тогда погибли двое людей, 14 были ранены.

Последний крупный теракт в мечети случился в городе Кветта в мае прошлого года. Тогда погиб один из духовных лидеров общины и были ранены 28 людей, пришедших на молитву.

В Лондоне весной 2019 года также было совершено вооруженное нападение на мечеть. До этого бойню в мечети пережила Новая Зеландия.

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