- 21:07 Смертник "Исламского государства" устроил взрыв в мечети в Пакистане: много погибших и раненых
- 20:37 «Хотите пить и курить — платите»: в ОРДО подорожают алкоголь и сигареты
- 20:30 300 тысяч гривен ежедневно: Найем рассказал о масштабах хищений в "Укроборонпроме"
- 20:13 Российский военный корабль едва не таранил эсминец США в Аравийском море: опубликовано видео инцидента
- 20:04 СБУ сосредоточилась на двух версиях крушения "Боинга" в Иране, — Баканов
- 20:00 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет на этапе Кубке мира
- 19:50 Крушение самолета МАУ в Иране: версии, последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 19:41 Почти 2 миллиона в месяц: зарплата главы «Укрпочты» впечатлила пользователей сети
- 19:29 МИД объяснил странности перед крушением самолета МАУ в Иране
- 18:59 США ввели новые санкции против Ирана: стало известно, по каким секторам экономики ударят
- 18:46 Не отбрасываем ни одной из версий: глава МИД о расследовании крушения самолета МАУ в Иране
- 18:23 СБУ перекрыла мощный канал поставок в Украину психотропов, которыми через мессенджер торговали по всей Украине
Смертник "Исламского государства" устроил взрыв в мечети в Пакистане: много погибших и раненых (видео)
В Пакистане в городе Кветта смертник устроил мощный взрыв в мечети. Подрывник специально выбрал время вечерней молитвы, когда в здании собралась толпа. В момент взрыва в мечети находилось не менее 60 человек.
По последним данным, в результате взрыва были смертельно ранены 15 человек, в том числе высокопоставленный офицер полиции и имам мечети. Еще двадцать пострадавших врачи пытаются спасти, хотя состояние четверых близко к критическому. Не исключено, что число жертв взрыва возрастет.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Они утверждают, что взрыв убил двадцать человек и еще 60 пострадали.
Ранее на этой неделе в Кветте был совершен еще один теракт. Сработало взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу. Транспортное средство было запарковано на обочине крупной трассы. Тогда погибли двое людей, 14 были ранены.
Последний крупный теракт в мечети случился в городе Кветта в мае прошлого года. Тогда погиб один из духовных лидеров общины и были ранены 28 людей, пришедших на молитву.
В Лондоне весной 2019 года также было совершено вооруженное нападение на мечеть. До этого бойню в мечети пережила Новая Зеландия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!