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Происшествия

Не успел перейти на «зеленый»: в Киеве пенсионер погиб под колесами машины на пешеходном переходе (фото)

23:10 10 января 2020 105
столкнулись два КИА
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Накануне выходных на столичной улице Марины Цветаевой произошло трагическое происшествие. Здесь возле дома номер 5 на регулируемом пешеходном переходе автомобиль KIA Rio смертельно травмировал мужчину преклонного возраста. Ранее во Львове в страшной автокатастрофе погибла трехлетняя девочка.

Предварительные обстоятельства этого печального события были следующими. Со слов свидетелей ДТП, пешеход с палочкой начал переходить улицу, когда транспорт еще стоял. Мужчина которому, как позже было установлено было 68, лет шел очень медленно и водители пропускали его.

Приблизительно на середине дороги KIA Rio, двигавшаяся в сторону проспекта Маяковского наехала на человека.

По всей видимости водитель не видел пешехода из-за других авто. Можно предположить, что, спасая человека, водитель Rio взял левее, но наезда избежать не смог. К тому же на встречной полосе столкнулся с Chevrolet и еще с одним КIА.

Все обстоятельства и причины происшествия, степень вины его участников будет определять следствие.

Ранее на Бориспольском шоссе в Киеве автомобиль и автобус не разминулись на перекрестке.

В сети также появилось видео столкновения легковушки с рабочим автобусом Никопольского завода ферросплавов, которое произошло в Днепропетровской области.

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