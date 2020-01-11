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Доллар упал после стремительного роста: каким будет курс на следующей неделе
На валютном рынке курс доллара неожиданно пошел на спад. Начиная с конца декабря американская валюта укрепляла позиции по отношению к гривне. 10 января на межбанке тренд неожиданно прервался — доллар подешевел. НБУ отреагировал на показатели торгового дня и установил новые курсы валют на следующую рабочую неделю.
Официальный курс гривня/доллар 11 января установлен на уровне 23,9677 UAH/USD. Это при том, что днем ранее курс держался выше психологической отметки в 24 грн (24,119 UAH/USD).
Тем не менее, на наличном рынке доллар растет. В большинстве обменников американскую валюту предлагают за 24,2 грн. Выкупить доллары обменники готовы за 23,8−23,9 грн.
Эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», прогнозируют, что в ближайшие дни наличный курс доллара пойдет вверх.
«В краткосрочной перспективе доллар еще может продолжить умеренный рост, а в долгосрочной — гривня имеет все шансы вернуться к укреплению. На ближайшую неделю мы ожидаем повышения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках — на уровне 24,2−24,5 грн», — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
Напомним, ранее аналитики проанализировали, почему несмотря на меняющийся курс, цены на импортные товары не спешат снижаться.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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