23.78 / 24.13 26.26 / 26.77
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Доллар упал после стремительного роста: каким будет курс на следующей неделе

9:32 11 января 2020 1303
доллары
Инф. «ФАКТОВ»

На валютном рынке курс доллара неожиданно пошел на спад. Начиная с конца декабря американская валюта укрепляла позиции по отношению к гривне. 10 января на межбанке тренд неожиданно прервался — доллар подешевел. НБУ отреагировал на показатели торгового дня и установил новые курсы валют на следующую рабочую неделю.

доллар

Официальный курс гривня/доллар 11 января установлен на уровне 23,9677 UAH/USD. Это при том, что днем ранее курс держался выше психологической отметки в 24 грн (24,119 UAH/USD).

Тем не менее, на наличном рынке доллар растет. В большинстве обменников американскую валюту предлагают за 24,2 грн. Выкупить доллары обменники готовы за 23,8−23,9 грн.

Эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», прогнозируют, что в ближайшие дни наличный курс доллара пойдет вверх.

«В краткосрочной перспективе доллар еще может продолжить умеренный рост, а в долгосрочной — гривня имеет все шансы вернуться к укреплению. На ближайшую неделю мы ожидаем повышения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках — на уровне 24,2−24,5 грн», — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Напомним, ранее аналитики проанализировали, почему несмотря на меняющийся курс, цены на импортные товары не спешат снижаться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

зеленский

Зеленский отреагировал на признания Ирана о крушении самолета МАУ

Пирожков женился

"Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз (фото)

Пенсии

Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер