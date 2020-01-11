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Самый старый футболист мира продлил контракт с клубом (видео)
Японский футбольный клуб «Иокогама» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта до конца 2020 года с 52-летним форвардом Кадзуйоси Миурой, который проведет 35-й (!) сезон в карьере.
«Хочу выразить слова благодарности клубу за то, что позволяет мне наслаждаться футболом. Буду делать все возможное, чтобы быть в состоянии внести свой вклад в победы команды», — сказал Кадзуйоси Миура по случаю подписания нового соглашения с клубом второго по силе японского дивизиона.
В минувшем сезоне самый возрастной действующий профессиональный футболист в мире Миура, которому 26 февраля исполнится 53 года, принял участие в пяти матчах в составе «Иокогамы», результативными действиями не отметился.
Миура начинал карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» (первый японец в итальянской серии А) и загребское «Динамо». В «Иокогаму» он перешел в 2005 году в возрасте 38 лет.
Карьеру в сборной Японии, в составе которой Миура провел 89 поединков, забил 55 мячей и выиграл в 1992-м Кубок Азии, он завершил 20 лет назад.
Кстати, в марте 2017 года Миюра вошел в историю, выйдя на поле в матче против «Нагасаки» в возрасте 50 лет и 7 дней. Он превзошел достижение знаменитого англичанина Стэнли Мэтьюза (50 лет и 5 дней).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии побит рекорд результативности 20-летней давности.
Фото ФК «Иокогама»
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