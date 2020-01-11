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Мир

Иранские военные попытались оправдаться за выпущенную по украинскому самолету ракету

11:16 11 января 2020 588
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

После резонансного признания Ираном вины в крушении украинского пассажирского «Боинга», иранские военные выступили с дополнительными разъяснениями. Они утверждают, что самолет по ошибке был воспринят как вражеский объект и потому попал под обстрел.

В Иране утверждают, что пассажирский самолет утром 8 января приблизился к базе Корпуса стражей исламской революции. Ввиду «человеческой ошибки» гражданский борт по форме и высоте полета был воспринят как цель для ракетной атаки. Военные заявили, что проведут серьезную реформу вооруженных сил, чтобы избежать повторения таких ошибок в дальнейшем.

Также в генштабе вооруженных сил Ирана попытались частично переложить ответственность за авиакатастрофу на США. Якобы в Иране ждали воздушной атаки американцев по ключевым целям на иранской территории. Подразделения противовоздушной обороны Ирана долго время находились в напряжении, и появление самолета спровоцировало военных на «человеческую ошибку». Текст заявления приводит иранское агентство ИРНА.

Напомним, авиакатастрофе предшествовала ракетная атака Ирана по американской военной базе в Ираке. Ракеты были выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад, на которой дислоцированы военнослужащие США.

Фото isna. ir

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