11 января 2020

Месяца полтора назад наша младшенькая Анечка участвовала в концерте фортепианной музыки в Институте Глиэра. Время было уже позднее. Все дети заметно устали. А нам ещё с нашей-то фамилией и вовсе пришлось выступать в конце списка. Мамаши, пришедшие на концерт своих деток с плаксивой малышнёй, выпустили несмышлёнышей на пол. И те, почувствовав свободу, бегали и ползали у последних выступавших практически под ногами, отвлекая их шумом и вознёй. Короче говоря, исполняя довольно сложное произведение, Аня наша допустила несколько незначительных ошибок и концерт покидала едва ли не в слезах…

Вспомнил я об этом сегодня потому, что именно в этот день, 11 января 1875 года, то есть ровно 145 лет назад, в Киеве родился человек, чьим именем как раз и назван был впоследствии институт, воспитавший немало известных композиторов и музыкантов. Отец маленького Рейнгольда (или Гольдика, как его называли в семье) саксонский подданный Мориц-Эрнест Глиэр был потомственным мастером музыкальных инструментов. В Киеве он купил большой участок земли на Бессарабке (по улице Бассейной, 6) и построил там дом с мезонином и пристройкой для инструментальной мастерской.

Впрочем, отец был категорически против раннего увлечения Гольдика музыкой. Как это ни странно звучит. Но вопреки воле отца талантливому юноше всё-таки удалось успешно закончить Киевское музыкальное училище, а затем уже поступить в Московскую консерваторию по классу скрипки и композиции. Более того, Рейнгольд сумел закончить консерваторию с золотой медалью!

Уже в юности Глиэр начал сочинять музыку. И делал это блестяще. За свою жизнь он написал множество произведений в самых разных жанрах, в том числе 5 опер, 6 балетов, 4 инструментальных концерта и 3 симфонии. Но по-настоящему его талант раскрылся во время преподавания и в Московской консерватории, и в Киевской консерватории, директором которой ему довелось быть некоторое время. Учениками Рейнгольда Глиэра были Сергей Прокофьев и Борис Лятошинский, Лев Ревуцкий и Владимир Горовиц. Прокофьев однажды даже пошутил: ''Как-то так выходит, что кого из композиторов не спросишь, он обязательно оказывается учеником Глиэра — или прямым, или внучатым, то есть учеником ученика…''

При жизни Рейнгольда Морицевича частенько донимали вопросами типа ''Кто же вы на самом-то деле, профессор Глиэр?'' Дело в том, что в одних энциклопедиях указывалось, что он известный еврейский композитор, в других — знаменитый ''русский композитор французского происхождения'', в третьих — ''советский композитор немецкого происхождения''. Родился он в Киеве, долгое время жил в Москве, с концертами выступал и в Париже, и в Берлине, и в Вене, и на Кавказе. Обычно Глиэр только улыбался и подолгу отмалчивался. Но однажды, как рассказал в интервью ''ФАКТАМ'' его правнук Кирилл Новосельский, собрав за столом близких родственников, Рейнгольд Морицевич сказал так: ''Предки мои действительно жили и в Чехии, и в Саксонии, и в Польше. Но, чтобы вы знали, родина моя — Украина. А тому, что многие народы принимают меня за своего, я очень рад. Гораздо хуже, когда от тебя все отказываются…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.