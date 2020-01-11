Иран сбил украинский самолет: крупнейшие авиакатастрофы, произошедшие по вине военных

Происшествия

В субботу, 11 января, власти Ирана официально признали, что Boeing737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), выполнявший 8 января рейс из Тегерана в Киев, был по ошибке сбит ракетой «земля-воздух». В результате погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 подданых Швеции, четыре гражданина Афганистана, трое граждан Германии, трое британских подданных.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования. «Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке», — сказал он. При этом министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем заявлении подчеркнул, что первопричиной трагедии являются «авантюрные действия США», имея в виду ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Американская спецоперация вынудила Иран предпринять ответные действия, а именно нанести массированный ракетный удар по американским военным базам на территории Ирака.

Зариф не стал подробно распространяться на эту тему, однако из сообщений зарубежных СМИ вырисовывается вполне четкая картина. После ракетного удара иранские военные ожидали жестких ответных действий со стороны США. Все воинские части Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности. Нервы были на пределе. Вероятно, кто-то принял украинский лайнер за американский бомбардировщик. В результате по пассажирскому самолету были выпущены две ракеты.

К сожалению, подобные случаи уже были в истории. В трех из них так или иначе замешана Украина. «ФАКТЫ» предлагают читателям хронологию этих авиакатастроф.

21 февраля 1973 года

Рядом с городом Исмаилия на Синайском полуострове разбился пассажирский Boeing 727−224 ливийской компании Libyan Arab Airlines. Самолет выполнял рейс Триполи — Бенгази — Каир — Александрия — Бахрейн. На борту находились 113 человек, в том числе девять членов экипажа. Лайнер должен был приземлиться в аэропорту Каира, однако из-за сложных навигационных условий (пыльная буря) сбился с курса. Он оказался над территорией, которая на тот момент находилась под контролем Израиля. Израильские радары засекли Boeing. В небо были подняты истребители. Они произвели предупредительные выстрелы, указывая тем самым экипажу самолета, что он должен немедленно приземлиться. Истребители сопровождали лайнер до аэродрома (авиабаза Рефидим), где должна была произойти вынужденная посадка. Boeing начал снижение, но затем вдруг совершил поворот на запад. Это была непреднамеренная ошибка пилота. Однако израильские военные сочли его действия как попытку покинуть воздушное пространство Израиля. Они предположили, что лайнер мог быть угнан террористами из организации «Черный сентябрь». Генерал Давид Элазар отдал приказ истребителям открыть огонь на поражение. Израильские летчики стреляли по крыльям. Boeing потерял высоту и врезался в дюну в 55 км от авиабазы Рефидим. Корпус самолета разрушился в результате удара. Погибли 108 человек. Выжили пятеро, в том числе второй пилот и четыре пассажира.

ООН не нашел оснований для введения санкций в отношении Израиля. Израиль выплатил компенсации родственникам всех погибших в результате крушения самолета.

20 апреля 1978 года

На замерзшее озеро Корпиярви в Карелии (территория СССР на тот момент) произвел вынужденную посадку Boeing 707−138B компании Korean Air. Он был атакован советскими истребителями после того, как вторгся в воздушное пространство СССР над Кольским полуостровом. Ракета «воздух-воздух» повредила двигатель и крыло лайнера. Экипажу удалось произвести крайне сложную посадку. В результате из 109 человек на борту (97 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли два пассажира. Еще 13 человек получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь. Самолет выполнял рейс 902 Париж — Анкоридж — Сеул. Экипаж сбился с курса из-за неисправности гироскопического полукомпаса, которые показал неверные значения. Такова версия компании Korean Air. Экипаж, оказавшись в советском воздушном пространстве передал сообщение о том, что является гражданским бортом, однако военные не поверили в это. В СССР решили, что имеют дело с самолетом-разведчиком. Был отдан приказ сбить нарушителя. После аварийной посадки всех выживших кроме командира экипажа и штурмана переправили в Хельсинки. Членов экипажа допросили. Они смогли покинуть Советский Союз через девять дней. Korean Air отказалась забирать сбитый самолет.

Официальных претензий Москва и Сеул друг другу не выдвигали, если не считать счета на 100 тысяч долларов, который СССР предъявил корейской авиакомпании за обслуживание пассажиров и их отправку в столицу Финляндии. Международные санкции в отношении СССР не вводились.

1 сентября 1983 года

Boeing 747−230B компании Korean Air выполнял рейс 007 Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул. На борту было 269 человек — 23 члена экипажа и 246 пассажиров. После вылета из Анкориджа (штат Аляска) лайнер должен был лететь над нейтральными водами Тихого океана. Из-за неисправности автопилота (официальная версия корейской авиакомпании) самолет отклонился от курса вправо, пролетел над Камчаткой и Сахалином. Там его перехватил советский истребитель Су-15. Это произошло в ночное время. У пилота истребителя не оказалось трассирующих снарядов. Он произвел несколько предупредительных выстрелов из бортовой пушки обычными снарядами. Ночью экипаж лайнера мог их просто не заметить. Boeing продолжал полет в советском воздушном пространстве. Командование отдало приказ сбить нарушителя. Было выпущено две ракеты «воздух-воздух». Самолет рухнул в воду около острова Монерон в Японском море. Погибли все, кто находился на борту, в том числе американский конгрессмен Ларри Макдональд. Это привело к резкому ухудшению отношений между США и СССР.

Политбюро ЦК КПСС заявило, что это была преднамеренная провокация со стороны США, которые якобы хотели проверить боеготовность советских сил ПВО или даже спровоцировать военные действия, пожертвовав при этом жизнями гражданских лиц. Вашингтон в ответ обвинил Москву в препятствовании поисково-спасательным операциям. Президент США Рональд Рейган после этой трагедии распорядился сделать доступной для гражданских лиц глобальную навигационную спутниковую систему GPS, которая изначально разрабатывалась американцами в военных целях.

3 июля 1988 года

Airbus A300 компании Iran Air выполнял рейс 655 Тегеран — Бендер — Аббас — Дубай. На борту находились 290 человек, в том числе 274 пассажира и 16 членов экипажа. Лайнер был сбит над Персидским заливом ракетой «земля-воздух», выпущенной американским ракетным крейсером Vincennes. Погибли все, кто был на борту самолета, в том числе 65 детей. Вашингтон заявил, что лайнер был ошибочно идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана.

Американские военные утверждали, что экипаж крейсера предпринял десять попыток связаться с самолетом на военных и гражданских радиочастотах, но ответа не получил. Тегеран отверг эту версию. Власти Ирана заявили, что американцы сбили самолет сознательно. Экипаж лайнера якобы подавал, согласно международным правилам, сигналы, которые показывали, что это — гражданское воздушное судно. Президент США Рональд Рейган направил правительству Ирана дипломатическую ноту, в который выразил глубокое сожаление в связи с трагической ошибкой. Тегеран подал жалобу в Международный суд ООН. Только в 1996 году это дело было улажено правительствами двух стран. США официально признали «воздушный инцидент 3 июля 1988 года ужасной человеческой трагедией и выразили глубокое сожаление по поводу гибели людей». Американское правительство выплатило родственникам жертв компенсацию на сумму 61,8 миллиона долларов.

4 октября 2001 года

Ту-154 российской авиакомпании «Сибирь» выполнял рейс SBI1812 Тель-Авив — Новосибирск. Спустя 105 минут после взлета лайнер рухнул в Черное море. На борту находились 78 человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Пассажиры — в основном граждане Израиля. Все 78 человек погибли. Расследование проводил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Он пришел к выводу, что самолет был непреднамеренно сбит зенитной ракетой комплекса С-200, запущенной ПВО Украины во время российско-украинских военных учений на Крымском полуострове. Однако до выводов МАК выдвигалась версия теракта. Предполагалось, что самолет захватили террористы, как это было меньше чем за месяц до этого 11 сентября в США.

Украинские военные сначала отрицали, что лайнер был сбит. Утверждалось, что дальность выпущенных во время учений ракет и их направление не соответствуют точке, в которой взорвался в небе Ту-154. Однако спустя несколько дней после авиакатастрофы тогдашний министр обороны Украины Александр Кузьмук принес извинения родным и близким погибших. «Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя ее причины до конца пока не установлены», — заявил он. Было установлено, что ракету «земля-воздух» запустили из района Феодосии. Она взорвалась в 15 метрах над фюзеляжем самолета. В 2003 году было подписаны межправительственные соглашения, согласно которым Украина выплатила по 200 тысяч долларов компенсации за каждого погибшего. В результате общая сумма выплат составила 15,3 миллиона долларов. Однако юридически Украина так и не признала свою вину. Украинские суды уже несколько раз отказали компании «Сибирь» в компенсациях. Последний раз такое решение было принято в 2012 году. Руководство авиакомпании намеревалось обратиться в Европейский суд по правам человека, но до сих пор не сделало этого.

17 июля 2014 года

Boeing 777−200ER компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение в небе над Донбассом. На борту находились 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов и Малайзии. Кроме того, в числе жертв оказались граждане Австралии, Канады, Германии, Индонезии, Новой Зеландии, Филиппин, подданные Великобритании и Бельгии.

Официальное расследование проводила комиссия Совета национальной безопасности Нидерландов. 13 октября 2015 года она опубликовала доклад, в котором сказано, что лайнер был сбит ракетой класса «земля — воздух», выпущенной из ЗРК «Бук». С этими выводами согласилась и Совместная следственная группа (ССГ). В мае 2018 года она заявила в своем отчете, что «Бук» был доставлен в Украину из российской воинской части, расквартированной под Курском. Установку передали боевикам «ДНР». 19 июня 2019 года ССГ назвала имена причастных к ракетной атаке — Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ России, Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ России, Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения самопровозглашенной «ДНР», Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, воевавший на Донбассе. Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к гибели самолета. Москва категорически отрицает свою вину. Она настаивает на том, что ракету выпустили из установки «Бук», принадлежащей украинской воинской части. На 9 марта 2020 года назначено первое заседание суда в Нидерландах по этому делу. Подозреваемые Пулатов, Харченко, Дубинский, Гиркин объявлены в международный розыск.

Все подробности о катастрофе самолета МАУ в Иране и расследовании трагедии читайте здесь.

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