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Происшествия

Промышлял в кафе: в Киеве поймали самого старого карманника (фото)

15:29 11 января 2020 694
Задержанный
Инф. «ФАКТОВ»

На столичном Печерске задержали 75-летнего вора-карманника, который орудовал в ресторане по улице Московской. Ранее «ФАКТЫ» писали о предновогодней активизации карманников на Подоле.

Как сообщили в Главном управлении полиции Киева, злоумышленник вытащил из куртки одного из посетителей кошелек с банковскими карточками и наличными деньгами. Это произошло практически на глазах у сотрудников оперативно-розыскного отдела главка полиции, которые в то время отрабатывали территорию района.

Они и задержали мужчину, который оказался неоднократно судимым жителем Черкасской области. Теперь ему угрожает новый срок — до 3 лет.

Инцидент квалифицирован по части 1 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины.

Изъятое у карманника

Напомним, ранее пассажиры столичной подземки устроили самосуд на карманником, вытащив его из вагона и жестоко избив.

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