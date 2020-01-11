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Промышлял в кафе: в Киеве поймали самого старого карманника (фото)
На столичном Печерске задержали 75-летнего вора-карманника, который орудовал в ресторане по улице Московской. Ранее «ФАКТЫ» писали о предновогодней активизации карманников на Подоле.
Как сообщили в Главном управлении полиции Киева, злоумышленник вытащил из куртки одного из посетителей кошелек с банковскими карточками и наличными деньгами. Это произошло практически на глазах у сотрудников оперативно-розыскного отдела главка полиции, которые в то время отрабатывали территорию района.
Они и задержали мужчину, который оказался неоднократно судимым жителем Черкасской области. Теперь ему угрожает новый срок — до 3 лет.
Инцидент квалифицирован по части 1 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины.
Изъятое у карманника
Напомним, ранее пассажиры столичной подземки устроили самосуд на карманником, вытащив его из вагона и жестоко избив.
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