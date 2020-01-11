Происшествия

Промышлял в кафе: в Киеве поймали самого старого карманника (фото)

На столичном Печерске задержали 75-летнего вора-карманника, который орудовал в ресторане по улице Московской. Ранее «ФАКТЫ» писали о предновогодней активизации карманников на Подоле.

Как сообщили в Главном управлении полиции Киева, злоумышленник вытащил из куртки одного из посетителей кошелек с банковскими карточками и наличными деньгами. Это произошло практически на глазах у сотрудников оперативно-розыскного отдела главка полиции, которые в то время отрабатывали территорию района.

Они и задержали мужчину, который оказался неоднократно судимым жителем Черкасской области. Теперь ему угрожает новый срок — до 3 лет.

Инцидент квалифицирован по части 1 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины.

Изъятое у карманника

Напомним, ранее пассажиры столичной подземки устроили самосуд на карманником, вытащив его из вагона и жестоко избив.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter