Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского и мужского масс-стартов

Спорт

В воскресенье, 12 января, в немецком Оберхофе женской (12,5 км) и мужской (15 км) гонками с массовым стартом финиширует четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Поскольку право стартовать в масс-старте получают только 25 лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира и еще пять с лучшими показателями на текущем этапе, то Украина будет представлена на дистанциях всего тремя спортсменами. У женщин борьбу за пьедестал будет вести олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная (18-й стартовый номер), а у мужчин — чемпион мира Дмитрий Пидручный (20-й; на фото), который вернулся в расположение команды после краткосрочного отпуска, связанного с рождением сына, и Артем Прима (29-й).

Онлайн-трансляцию женского (в 13:45) и мужского (в 15:30) масс-стартов смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Также в прямой трансляции заключительные гонки этапа в Оберхофе покажут телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч ТВ».

Пятый этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 15 по 19 января.

Напомним, что состоящий из девяти этапов биатлонный сезон-2019/2020 стартовал 30 ноября в шведском Эстерсунде, а завершится 22 марта в норвежском Холменколлене. Кроме того, в рамках сезона (с 13 по 23 февраля) пройдет чемпионат мира, который состоится в итальянском Антхольце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины завершила эстафету в Оберхофе в шестерке сильнейших,

Фото biathlon.com.ua

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