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Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан» (видео)
Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович, вернувшийся в «Милан» после семилетнего перерыва, забил первый мяч после подписания контракта с итальянским грандом. Точный удар форварда-ветерана помог «красно-черным» одолеть в гостевом поединке чемпионата Италии «Кальяри» (2:0) и подняться в турнирной таблице на восьмое место.
Это 269-й точный удар Ибрагимовича в топ-5 лигах Европы и 103-й в футболке «Милана» (швед, напомню, ранее также защищал цвета «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед»). Он опередил экс-игрока «Шальке» Клауса Фишера и вышел на чистое 11-е место в рейтинге лучших бомбардиров ведущих чемпионатов. Чтобы опередить бывшего нападающего «Лацио» Сильвио Пиолу и подняться в голеадорской гонке на 10-ю позицию, Златану нужно отличиться еще шесть раз.
Кстати, поразив ворота «Кальяри» в 38 лет и 100 дней, Ибрагимович стал пятым в списке самых возрастных авторов голов в истории «Милана» — после Мальдини, Костакурты, Индзаги и Лидхольма.
«Мне нужно несколько матчей, чтобы набрать форму. На первых минутах я принял несколько неправильных решений. Праздновать голы как Бог? Я сделаю это на „Сан-Сиро“, не здесь. Сегодня тренер подумал о моем возрасте и спросил, нужна ли замена. Но проблем нет: я в порядке», — сказал Златан Ибрагимович после матча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что неизвестные изуродовали статую Златана Ибрагимовича в Мальме, а позже и вовсе спилили бронзовый монумент.
Фото ФК «Милан»
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