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Нападение на 19-летнюю девушку в Киеве: появились сведения о подозреваемом
В Голосеевском районе Киева задержали злоумышленника, подозреваемого в нападении на 19-летнюю девушку 7 января 2020 года. Напомним, девушка оказала сопротивление, и бандит нанес ей 15 колото-резаных ран в разные части тела.
Задержание стало итогом согласованных действий сотрудников Киевской местной прокуратуры № 1 и Голосеевского управления полиции.
Злоумышленником оказался 30-летний житель Киева. Во время задержания у него изъяли орудие преступления — нож. В настоящее время по месту его жительства проводится обыск, а задержанному готовятся объявить подозрение о совершении преступления.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об изнасиловании школьницы в Одесской области, а также о том, как в Киеве задержали серийного насильника студенток.
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