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Протесты в Иране: поддержка Трампа и арест британского посла
В Иране продолжаются акции протеста, ставшие итогом признания иранских властей в том, что их военные сбили украинский самолет по ошибке. Люди вышли с протестными лозунгами сразу в нескольких крупных городах страны.
На видео очевидцев протестов можно слышны крики «Хаменеи (духовный лидер Ирана Али Хаменеи. — Ред.) — убийца!». Также участники акций призвали к недоверию и светским властям страны.
#IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) 11 января 2020 г.
Crowd chants «Death to the essence of Velayat Faqih»
(Khamenei & foundation of Islamic Republic)#IranPlaneCrash pic.twitter.com/VAyDcv5Nol
Поддержку протестующим выразил президент США Дональд Трамп. Едва ли не впервые свой пост в Twitter он продублировал на персидском языке.
«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет», — написал он, призвав власти Ирана не допустить «очередной бойни мирных демонстрантов» и позволить правозащитникам отслеживать ход событий.
В организации уличных протестов неожиданно обвинили посла Великобритании в Тегеране Роба Макэйра — его арестовали во время одной из акций, которая прошла у стен университета Амира Кабира. Спустя некоторое время его отпустили по настоянию иранских дипломатов, однако в воскресенье, 12 января, его снова ждут на допросе в полиции.
МИД Британии отреагировал на задержание посла призывом к сдержанности и назвал случившееся грубейшим нарушением международного права. В заявлении британских дипломатов содержится прямая угроза — Иран может стать изгоем с политической и экономической изоляцией.
Отметим, что после убийства военного командира Кассема Сулеймани Британия сократила количество сотрудников в своих посольствах в Иране и Ираке до минимального уровня.
А тем временем поступило сообщение, что в субботу, 11 января, в иракском городе Кербеле неизвестные застрелили проиранского лидера «Народного мобилизационных сил» Талеба Аббаса Али Аль-Саеда, что может еще больше накалить противостояния в Иране.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео первых протестных акций в Иране после крушения самолета МАУ 8 января. Иран согласился выплатить компенсацию семьям погибших пассажиров и членов экипажа.
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