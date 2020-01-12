Происшествия

"Не понимаю, что происходит": подвергшийся нападению депутат Соболев обратился к генпрокурору

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря 2019 года было совершено покушение в центре Киева, а жертвой стал трехлетний сын депутата, добивается передачи его дела в Главное следственное управление Национальной полиции.

В интервью hromadske он заявил, что соответствующий запрос уже передан в Генпрокуратуру, однако сам Соболев добиться до ГПУ не может.

Депутат возмущен тем, что на данный момент никто из тех, на которых он указал как на возможных причастных к организации заказного убийства, не прошли проверку на полиграфе.

Поэтому Соболев начал собственное расследование, в котором ему помогают друзья-«профессионалы своего дела».

«Мы продвинулись очень далеко. Почему мы начали это делать — потому что я не увидел никаких действий со стороны тех людей, которые бы должны были это делать», — объяснил он.

Напомним, покушение, жертвой которого стал сын Соболева, произошла 1 декабря. Полиция установила направление стрельбы и задержала двух подозреваемых в совершении убийства ребенка — бывших бойцов батальона «Аратта» Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. Суд арестовал их на 2 месяца.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter