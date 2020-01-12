Мир

Известный российский блогер оскандалился из-за слов об Украине после крушения самолета МАУ: сеть кипит от гнева

Известный пропутинский дизайнер и блогер Артемий Лебедев вызвал гневную реакцию пользователей сети, позволив себе оскорбительные высказывания о причинах падения украинского самолета в Иране. Напомним, Иран официально признал, что по ошибке сбил гражданское судно ракетой.

Российская «звезда», не владеющая какими-либо знаниями в авиации, назвала причиной крушения «техническую неисправность», повторив заезженные штампы о том, что в Украине не может быть ничего хорошего.

«Это все летающие сараи», — сказал крашеный Лебедев об украинских самолетах, допустив, что украинцы, экономя на всем, покупают «левые запчасти».

«Авиация — это не самая сильная сторона современной Украины», — пришел блогер к «глубокомысленному выводу».

Артемий Лебедев — кусок говна:



pic.twitter.com/7GHS6WZ02n — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 12, 2020

В комментариях к видео пользователи не стеснялись в выражениях.

«Искренне желаю этой мрази испытать то, что испытали ребята в горящем падающем самолете. В полной мере испытать», — написала Grey.

«Погибли люди. Мир на грани военного конфлита. И тут появляется клетчато-салатовый и „хохмит“ на костях. Вот за власть и топят в основном такие уроды. И ее, власть, это устраивает. Она сама такая», — пришел к выводу Monya (sha).

«Предлагаю новое прозвище для этой шалашовки. „Летающий Сарай Лебедев“!!», — возмущенно написал mkindly.

«Был раньше забавным, потом стал ***едом. В общем в Рашке сложно не *нуться на пропаганде и не начать думать, будто в Украине и правда все плохо и левые запчасти. Не читайте советских газет, как советовал классик», — призвал Евгений Мюллер.

Напомним, признание иранских властей спровоцировало волну протестов в Иране, ситуация на Ближнем Востоке накаляется.

Тем временем в Украине заявили, что пилоты сбитого самолета погибли сразу же после попадания ракеты.



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