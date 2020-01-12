Украина

В катастрофе самолета МАУ не обошлось без России, у Украины есть шанс ее наказать, — Арестович

Власти Ирана признали, что это их военные ракетой сбили самолет украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана. Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что «Боинг» был сбит непреднамеренно, а гибель 176 человек на борту была вызвана ошибкой оператора ЗРК.

Ранее о версии с ракетой публично заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Лидер Ирана в своем обращении не забыл подчеркнуть, что якобы первопричина катастрофы — «авантюрные действия США». В то же время, украинская сторона не спешила делать резкие заявления и не подтверждала «ракетную» версию даже после появления видео прямого попадания в самолет МАУ. Правильно ли сделал Зеленский и компания, а также станет ли обострение на Ближнем Востоке шагом к новой мировой войне, «ФАКТАМ» рассказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

*Алексей Арестович. Фото UKRLIFE.TV

— Действия украинских властей в этом случае стандартные: сразу после случившего нужно было призвать Иран, чтобы они признали, что сбили украинский самолет, — говорит Алексей Арестович. — Как мы видим, так Иран и сделал. Потребовать компенсацию и возможного наказания виновных. Но, кроме того, я бы поставил с трибуны ООН вопрос об опасности российских средств ПВО (противовоздушной обороны — Авт.), ведь ими за последние 20 лет сбывают уже четвертый гражданский самолет, тоесть раз в пять лет. Видимо, что-то там не так с боевыми или техническими алгоритмами, раз такое количество ошибок выходит.

— Как вы оцениваете шаги украинской власти?

— Они практически все сделали: Зеленский сказал, что потребует компенсации и наказать виновных в этом. Насчет средств ПВО они (украинская власти. — Авт.) никогда так вопрос не поставят, потому что у них ума на это не хватит. Ну, а все остальное вполне вписывается в дипломатические рамки. Поэтому большой беды я тут не вижу.

— Какую вы видите роль России в этой авиакатастрофе?

— Я хочу подчеркнуть информационную роль России. Которая, как обычно, и делает миллион разных версий случившегося: одни — за Иран, другие — против Ирана. Но все они сводились к тому, чтобы обвинить Украину и провести аналогию с рейсом МН17 (малазийский пассажирский самолет был сбит в небе над Донбассом российским ЗРК «Бук» в 2014 году. - Авт.).

— Противостояние Ирана и США некоторые эксперты называют прелюдией к третьей мировой войне. Это так?

— Нет, Иран не готов вести никакую войну. И США, я думаю, на самом деле не готовы вести войны. Сам факт быстрого признания Ираном и принятия вини, показывает, что они не хотят войны в таком случае.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в субботу, 11 января, президент Владимир Зеленский выступил с обращение к нации и подробно рассказал о катастрофе самолета МАУ.

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