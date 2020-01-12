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Спорт

Голкипер сборной Украины Лунин отбил два пенальти и стал героем матча Кубка Испании (фото, видео)

10:20 12 января 2020 592
Андрей Лунин
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, контракт которого принадлежит «Реалу», провел отличный поединок за «Вальядолид» и помог своей команде пробиться в следующий раунд Кубка Испании.

Игровое время встречи 1/32 финала на стадионе представителя третьего по силе дивизиона «Марбельи» завершилось вничью — 1:1 (на 35-й минуте Лунин пропустил гол после сумасшедшего удара соперника, а на 85-й «Вальядолид» отыгрался), а в серии послематчевых пенальти чемпион мира U-20обладатель"Золотой перчатки" мирового первенства) отразил два из трех 11-метровых ударов, и гости отпраздновали успех — 4:1.

Не исключено, что эта встреча была для самого молодого голкипера в истории сборной Украины последней во вратарском свитере «Вальядолида». Мадридский «Реал» недоволен тем, что 20-летний Лунин не получает в клубе (президент «Вальядолида» — знаменитый бразилец Роналдо) достаточной игровой практики (всего два матча в сезоне), и намерен отозвать украинского голкипера из аренды. В частности, испанские СМИ сообщили, что отец Лунина уже провел переговоры на предмет перехода сына с клубом «Овьедо», занимающим 17-е место во втором испанском дивизионе.

После поединка с «Марбельей» Андрей Лунин удостоился похвалы от партнеров по команде

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Лунин сделал предложение своей девушке прямо на футбольном поле.

Фото ФК «Вальядолид»

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