Путин об этом мечтает: Кравчук оценил угрозу федерализации Украины

Политика

Украина не может позволить себе «роскошь» федерализации, к которой ее настоятельно подталкивают в Кремле. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. Напомним, в оппозиции раскритиковали президентский проект закона о децентрализации, допустив, что он откроет путь к фактической федерализации страны.

Он отметил, что наше государство изначально строилось как монолитная унитарная система, и эту систему разрушать нельзя.

Говоря о необходимости сохранения унитарности страны, Кравчук напомнил о российской агрессии, которая не позволяет распыляться на что-либо, кроме защиты территориальной целостности.

«Может, в какой-то далекой перспективе новой генерации украинцев такая форма правления покажется более эффективной. Но сегодня, когда мы еще в начале пути, с учетом того, что идут такие сложные процессы, что на нас напал агрессор и мы вынуждены беспокоиться о защите территориальной целостности, говорить о федерализации просто недопустимо», — заявил Кравчук.

Другие заявления первого президента Украины читайте в статье «Я знаю, что такое быть президентом. Могу только посочувствовать Зеленскому».

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