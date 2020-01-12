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Когда не стоит стричься и назначать свидания: лунный календарь на 13-19 января
О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели — с 13 по 19 января, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или принимать ванну, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
13 января
Символ дня: орел
Характеристика: можно начинать важные дела и заниматься воплощением в жизнь серьезных проектов, главное — победить сомнения в целесообразности своих действий и неуверенность в себе и своих силах.
Бизнес и финансы: можно подписывать серьезные финансовые документы и заключать важные, рассчитанные на перспективу, сделки, покупать и продавать.
Личная жизнь: встречи с друзьями и любимыми людьми пройдут легко и хорошо, но с одним условием: в этот день не стоит выяснять отношения.
Здоровье: велик риск травм, поэтому лучше не допускать чрезмерных физических нагрузок.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может привести к ухудшению настроения вплоть до депрессии.
Спорт: лучшим занятием в этот день станет йога — она принесет пользу не только телу, но и духу.
Дом: можно заниматься любой работой по дому.
14 января
Символ дня: табун лошадей
Характеристика: прекрасный день для любой работы, но лучше всего пойдут дела у тех, кто занимается творчеством, особенно это коснется художников и писателей.
Бизнес и финансы: можно отправляться в деловые поездки и командировки — они пройдут на редкость удачно.
Личная жизнь: возможно возобновление отношений с бывшим возлюбленным или возлюбленной.
Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может затянуться, поэтому необходимо сразу же приступить к ее лечению.
Уход за внешностью: хороший день для посещения парикмахерской — любые процедуры с волосами благоприятным образом скажутся на внешности.
Спорт: рекомендуются любые процедуры, направленные на закаливание и укрепление иммунитета: контрастный душ, обливание холодной водой, физические упражнения и прогулки на свежем воздухе.
Дом: рекомендуется посвятить день домашним делам.
15 января — 16 января
Символ дня: книга
Характеристика: в двадцать второй лунный день, который растянется почти на двое суток, можно обдумывать новые идеи, анализировать информацию и учиться — знания будут хорошо усваиваться.
Бизнес и финансы: не стоит заниматься серьезными финансовыми операциями.
Личная жизнь: ни в коем случае не стоит обманывать друзей и близких людей — ложь очень быстро обнаружится и надолго испортит отношения.
Здоровье: ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — при первых же признаках болезни необходимо немедленно обратить к врачу.
Уход за внешностью: от стрижки, как, впрочем, и других парикмахерских процедур, лучше отказаться.
Спорт: несмотря на то, что организм нуждается в серьезной физической нагрузке, тяжести — штангу или гири — лучше не поднимать.
Дом: крупные домашние дела лучше отложить.
17 января
Символ дня: Цербер
Характеристика: велик риск стать жертвой мошенников, поэтому необходимо соблюдать осторожность, общаясь с незнакомыми людьми.
Бизнес и финансы: финансовые документы можно подписывать только в случае тщательного — до последней буквы — изучения текста, который там напечатан.
Личная жизнь: во избежание ссор и конфликтов лучше отказаться от выяснения отношений с любимым человеком.
Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, лечить которые нужно в полном соответствии с рекомендациями своего врача.
Уход за внешностью: от любых хирургических и косметических операций, даже если это всего лишь маникюр, лучше отказаться.
Спорт: самыми полезными будут физические упражнения на свежем воздухе — они поднимут как общий тонус организма (он в это время ослаблен), так и настроение.
Дом: делая уборку, необходимо избавляться от ненужных вещей.
18 января
Символ дня: утес
Характеристика: хорошее время для начала глобальных проектов — под воздействием мощных энергий они будут обречены на успех.
Бизнес и финансы: любые финансовые дела будут идти легко. Единственное, от чего необходимо отказаться, — деловые переговоры: вряд ли удастся найти общий язык с партнерами, каждый из которых постарается перетянуть «одеяло» на себя.
Личная жизнь: возможно новое знакомство, которое довольно быстро «перекроит» картину личной жизни.
Здоровье: болезни этого дня могут длиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому тянуть с их лечением не стоит.
Уход за внешностью: не рекомендуется посещать парикмахерскую, особенно стричь — и даже просто равнять — волосы.
Спорт: организму необходима физическая нагрузка, но — легкая, «без фанатизма».
Дом: время не подходит для переезда, зато благоприятно для любых домашних дел.
19 января
Символ дня: черепаха
Характеристика: активные действия и суета могут принести вред, поэтому день лучше провести наедине с собой — в покое и тишине.
Бизнес и финансы: хороший день для торговли — правда, лучше дела пойдут у тех, кто продает, а не у тех, кто покупает.
Личная жизнь: свидание лучше не назначать — любимый человек может разочаровать.
Здоровье: не стоит начинать курс новых препаратов — их влияние на организм может оказаться непредсказуемым.
Уход за внешностью: рекомендуется принимать ванны с эфирными маслами и отварами трав и делать общий массаж тела. Стрижка категорически противопоказана — она может привести к ухудшению здоровья.
Спорт: не стоит заниматься водными видами спорта и посещать бассейн. Нагрузки в зале должны быть умеренными.
Дом: необходимо ограничиться только самыми необходимыми домашними делами.
Напомним, ранее Людмила Булгакова дала советы для всех знаков зодиака на текущую неделю — с 6 по 12 января.
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