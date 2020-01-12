Мир

Российская ракета вылетела за пределы полигона в Казахстане во время учений

В Казахстане произошло ЧП на российском военном полигоне в Актюбинской области — во время пуска ракеты произошло падение обломков за пределы «установленных мест». Напомним, в начале января 2020 года в Казахстане разбился самолет местной авиакомпании Bek Air.

Тем не менее, по сообщению Министерства обороны страны, взрыва не было, также якобы нет жертв и разрушений нет.

В настоящее время район падения обломков оцеплен, расследование будет проводить совместная российско-казахстанская комиссия.

Отмечается, что пуск ракет с использованием объектов на территории Республики Казахстан проводился согласно годовому плану и графику проведения учений.

Напомним, ранее украинский военный эксперт Алексей Арестович рекомендовал властям Украины поставить с трибуны ООН вопрос об опасности российских средств ПВО (противовоздушной обороны — Авт.), ракета которого 8 января сбила самолет МАУ в небе над Тегераном. Он напомнил, что за последние 20 лет таким образом оказывается сбит уже четвертый гражданский самолет, т. е. один в пять лет.

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