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Российская ракета вылетела за пределы полигона в Казахстане во время учений
В Казахстане произошло ЧП на российском военном полигоне в Актюбинской области — во время пуска ракеты произошло падение обломков за пределы «установленных мест». Напомним, в начале января 2020 года в Казахстане разбился самолет местной авиакомпании Bek Air.
Тем не менее, по сообщению Министерства обороны страны, взрыва не было, также якобы нет жертв и разрушений нет.
В настоящее время район падения обломков оцеплен, расследование будет проводить совместная российско-казахстанская комиссия.
Отмечается, что пуск ракет с использованием объектов на территории Республики Казахстан проводился согласно годовому плану и графику проведения учений.
Напомним, ранее украинский военный эксперт Алексей Арестович рекомендовал властям Украины поставить с трибуны ООН вопрос об опасности российских средств ПВО (противовоздушной обороны — Авт.), ракета которого 8 января сбила самолет МАУ в небе над Тегераном. Он напомнил, что за последние 20 лет таким образом оказывается сбит уже четвертый гражданский самолет,
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.