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Спорт

Футболист «вырубил» судью и покинул стадион в наручниках (фото, видео)

12:42 12 января 2020 287
Драка в матче чемпионата Мальты
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Поединок второго дивизиона чемпионата Мальты по футболу между «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» завершился досрочно из-за инцидента на поле.

Как сообщает tvm.com.mt, футболист команды гостей Антуан Камиллери набросился на арбитра после того, как тот показал ему красную карточку. Одноклубники оттащили футбольного хулигана, но разъяренный Камиллери направился в сторону ассистента судьи и несколько раз ударил того по лицу, «вырубив» служителя Фемиды.

Отмечается, что игрок отправился в раздевалку в сопровождении полиции, а стадион покинул в наручниках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Милевский и компания призывали арбитра назначить 11-метровый удар с помощью «мобилки».

Фото tvm.com.mt

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