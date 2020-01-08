12 января 2020

На днях вспоминали с детьми наши давние уже поездки в Лапландию. Мне почему-то казалось, что самыми памятными событиями для них будут катания в зимних упряжках на северных оленях и на собаках хаски, или посещение резиденции Санта Клауса, которая находится за полярным кругом, или пребывание в ледяной пещере сказочных эльфов, находящейся глубоко под землей. А дети начали вспоминать совсем другое — то, как мы всей семьёй в сильнейший мороз и метель ходили покупать всякую вкуснятину к праздничному ужину, как я прятал малюсенькую тогда ещё Анечку в укромных уголках уютного деревянного домика, в котором мы поселились, а сыновья дружно пытались найти притаившуюся сестрёнку. Как в новогоднюю ночь, выскочив в одних трусах на улицу, мы с хлопцами буквально застряли, глубоко провалившись, в хрустящих сугробах, со всех сторон подступивших к нашему домику. Как папка, которого дома дети ни разу не видели стоявшим у плиты, жарил им картошку на сале — с лучком и сосисками…

Мы так мало времени проводим с детьми. Мы все. Занятые постоянным решением каких-то проблем и вечно ''некстати'' возникающих вопросов, мы словно забываем о том, что те, для кого мы, собственно, эти вопросы решаем, остаются без нашего внимания. И, предоставленные сами себе, часами просиживают перед компьютерами или с гаджетами, забывая обо всём на свете, отрываясь от реальности и порой путая виртуальный мир со скучной, на их взгляд, нашей действительностью. А потом, вдруг спохватившись, мы начинаем вспоминать, когда же в прошлом была утеряна эта связь — между нами и нашими детьми, связь, ради которой мы пришли в этот мир…

В одной американской семье (впрочем, такое вполне могло произойти и в немецкой, и в украинской семье) мама, работавшая учительницей в местной школе, решила придумать интересное новогоднее задание для учеников четвёртого класса. И предложила им написать сочинение на тему ''Моя самая заветная просьба к Санта Клаусу''. Её сын, кстати, учился в той же школе. Её муж работал в страховой компании. И всё у них было, как и у всех остальных в этом городке: днём работа и учёба, а вечером каждый занимался своими делами — мама пропадала на кухне, отец перед телевизором, а сынишка сидел в своей комнате с ноутбуком.

Проверяя через несколько дней школьные сочинения, мама-учительница подсела к мужу и, попросив его на минуту оторваться от трансляции баскетбольного матча, начала читать одно из детских сочинений:

''Дорогой Санта, мне не нужны игрушки. Я уже большой. И игрушки не так важны для меня, как-то, о чем я хочу тебя попросить. Не мог бы ты сделать меня хотя бы на один день… телевизором. Тогда, вернувшись с работы, папа первым делом включал бы меня. А затем они с мамой, не перебивая, слушали бы мои новости и иногда обсуждали их между собой. Я хочу, чтобы, глядя на меня, родители так же радовались, как они каждый день радуются большому новому телевизору, который висит у нас в гостиной…''

— Бедный ребенок, — воскликнул муж учительницы, по натуре своей добрый и внимательный к чужим проблемам человек. — Не повезло же ему с родителями.

— Это сочинение, — глотая слёзы, с трудом произнесла учительница, — написал наш с тобой сын…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.