Задержаны киллеры, расстрелявшие Амину Окуеву: первые подробности (фото, видео)

Украина

Полиция задержала подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

«Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева», — говорится в сообщении.

На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков".

Также о задержании сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств. И в том числе — в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии», — написал он.

Как пишет strana.ua, по подозрению в убийстве Окуевой задержан Игорь Р., гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый. Он проживает в городе Киеве. Задержанный и его подельники подозреваются также в убийстве в 2016 году руководителя компании «Caparol Украина» Павла Зможного и в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького (его зарезали).

Как писали «ФАКТЫ», 30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль чеченского добровольца АТО Амины Окуевой, в результате чего она погибла. Машина, в которой находились Окуева и ее муж Адам Осмаев, была обстреляна на железнодорожном переезде у населенного пункта Глеваха Киевской области. Осмаев был ранен.

Амина Окуева родилась в Одессе, была единственным ребенком чеченца и полячки. В 17 лет приняла ислам. Принимала участие во Второй чеченской войне на стороне Чеченской Республики Ичкерия. Окончила Одесский национальный медицинский университет, специализировалась на общей хирургии. Во время Революции Достоинства была участницей Евромайдана. Добровольцем воевала в зоне АТО в составе батальонов «Киев-2» и «Золотые ворота».

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