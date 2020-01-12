Угрожают не отдать тела: спецслужбы Ирана шантажируют родственников жертв авиакатастрофы

Мир

На фоне начавшихся в Иране акций протеста спецслужбы страны начали угрожать родственникам иранцев, погибших в авиакатастрофе самолета «МАУ».

Как сообщает ресурс Iran International English в Twitter, всем им выставили условие — отказаться от каких-либо комментариев зарубежными СМИ.

«Спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких», — говорится в сообщении.

Напомним, в авиакатастрофе, вину за которую признал Иран, погибли граждане Ирана, Канады, Великобритании. Практически все они имеют иранские корни. Об этом читайте в разделе «Крушение самолета МАУ».

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