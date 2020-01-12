Старший сын Месси взорвал сеть дебютным голом за детскую команду «Барсы» (фото, видео)

Спорт

Старший сын знаменитого капитана «Барселоны», обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси Тьяго забил свой первый гол за одну из детских команд каталонского гранда. Получив мяч, 7-летний Месси-младший на скорости прорвался к воротам соперника и правой ногой (его отец — левша!) отправил мяч в сетку. Сеть в восторге!

Напомним, что Лионель и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают трех сыновей: Тьяго, 4-летнего Матео и Чиро, которому 10 марта исполнится два года.

Лионель Месси с супругой и сыновьями

Семилетний Тьяго тренируется в академии «Барселоны» для детей от 6 до 12 лет — в группе до 8 лет. Тренировки проходят два раза в неделю, а по воскресеньям дети играют матч с другой командой. К слову, Месси-старший в одном из интервью рассказывал, что не покупает Тьяго мячи, поскольку сын не слишком интересуется футболом.

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Фото Getty Images

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