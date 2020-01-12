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Спорт

Старший сын Месси взорвал сеть дебютным голом за детскую команду «Барсы» (фото, видео)

18:16 12 января 2020 232
Лионель и Тьяго Месси
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Старший сын знаменитого капитана «Барселоны», обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси Тьяго забил свой первый гол за одну из детских команд каталонского гранда. Получив мяч, 7-летний Месси-младший на скорости прорвался к воротам соперника и правой ногой (его отец — левша!) отправил мяч в сетку. Сеть в восторге!

Напомним, что Лионель и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают трех сыновей: Тьяго, 4-летнего Матео и Чиро, которому 10 марта исполнится два года.

Лионель Месси с супругой и сыновьями

Семилетний Тьяго тренируется в академии «Барселоны» для детей от 6 до 12 лет — в группе до 8 лет. Тренировки проходят два раза в неделю, а по воскресеньям дети играют матч с другой командой. К слову, Месси-старший в одном из интервью рассказывал, что не покупает Тьяго мячи, поскольку сын не слишком интересуется футболом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Криштиану Роналду блистает в футболке «Ювентуса»

Фото Getty Images

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