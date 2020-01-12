Мир

"Вагнер" ни при чем: в России заявили, что журналистов в ЦАР убили, чтобы ограбить

Российскую съемочную группу Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике убили с целью ограбления. Такой вывод сделали следователи РФ, сообщил замглавы Следственного комитета Игорь Краснов, передает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко работали над фильмом о ЧВК «Вагнер».

Они прибыли в ЦАР летом 2018 года. Когда ехали на встречу со своим помощником в Центральноафриканской республике, на них напали вооруженные люди. Выживший водитель, который вез журналистов, рассказал, что когда автомобиль с россиянами находился в 23 километрах от Сибю, из кустов вышли вооруженные люди и открыли огонь по машине. Журналисты сразу же погибли. У убитых якобы нашли билеты на рейсы Москва — Касабланка и Касабланка — Банги (столица ЦАР).

Петр Верзилов, который занимается расследованием гибели российской съемочной группы, считает, что убийцы Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли специально прилететь в ЦАР из Донбасса и покинуть страну после преступления.

Как сообщали «ФАКТЫ», Россия разместила в центре Африки наемников из ЧВК «Вагнера» якобы для «обеспечения безопасности» президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры и тренировки местных военных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter