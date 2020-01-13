Деньги

Что будет с курсом доллара и со ставками по кредитам: прогноз на 2020 год

Закончились новогодне-рождественские праздники, и люди возвращаются к своим повседневным делам, заботам и тревогам. В течение длительных выходных курс доллара к гривне демонстрировал резкие скачки, что вызвало обеспокоенность как у населения, имеющего немалые сбережения в иностранной валюте, так и у экономистов и промышленников, чьи доходы во многом зависят от курса гривни. Поэтому всех интересует вопрос: чего ждать от отечественной экономики в 2020 году? Попробуем разобраться.

На днях Всемирный банк дал неутешительный прогноз на 2020 год по росту глобального ВВП. В частности, в нынешнем году ускорение темпов роста мировой экономики достигнет в среднем 2,5%. В то же время у развивающихся экономик, к которым относится и Украина, шансы на рост гораздо выше.

«Ожидается, что рост ВВП среди стран с развитой экономикой в целом в 2020 году снизится до 1,4%, в частности, из-за сохраняющейся слабости производства. В то же время экономический рост в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах ускорится в этом году до 4,1%», — говорится в отчете Всемирного банка.

О перспективах отечественной экономики, ее международных рейтингах и влиянии этих факторов на курс гривни и доходы населения «ФАКТАМ» рассказал аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров:

«Экономика Украины в 2020—2021 годах имеет все шансы для ускорения роста. Если в 2020 году не произойдет какое-либо существенное негативное событие для Украины, то есть сотрудничество с МВФ продолжится, не обострится ситуация на Донбассе, доведут до конца земельную реформу и не будет никаких негативных политических сюрпризов, то у экономики страны есть все шансы для ускорения роста. Объясню почему.

Ушедший, 2019 год, вероятно, запомнится тем, что все обсуждали приток иностранного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), то есть фактически в государственный долг правительства. Но мало кто обратил внимание на то, что те 110 с лишним миллиардов гривен инвестиций иностранцев в ОВГЗ зашли в условиях паузы в сотрудничестве Украины с МВФ и, что очень важно, при низком кредитном рейтинге страны.

Напомню, что в текущий момент стране присвоены следующие кредитные рейтинги от основных мировых агентств:



• Standard&Poor's — «В», прогноз стабильный;

• Fitch — «B», прогноз позитивный;

• Moody’s — «Саа1», прогноз позитивный.

В этом списке наиболее слабым звеном является рейтинг от агентства Moody’s, которое в конце ноября 2019 года не стало повышать рейтинг с уровня «Саа1», а лишь подтвердило старый, поменяв прогноз со стабильного на позитивный. Тогда, в ноябре «добрых» новостей от МВФ еще не было и активно обсуждался вопрос по «ПриватБанку». Это, видимо, и помешало агентству Moody’s повысить кредитный рейтинг Украины.



Но, насколько я понимаю, в этом году Moody’s все же поднимет рейтинг страны до уровня «B», а рейтинг «В», пусть даже самый низкий в виде «В3», откроет двери в Украину для огромного количества денег из-за границы. Ведь как ни крути, но рейтинг «С» для многих финансовых институтов мира является запретным барьером для инвестиций. Огромное количество денег, по своим внутренним нормативам, даже не вправе «смотреть» на активы, у которых нет рейтинга «В» и выше от всех трех основных рейтинговых агентств мира.

Все иностранные деньги, которые зашли в ОВГЗ в 2019 году, — это полностью спекулятивный капитал на собственные средства инвесторов, поскольку другой капитал по нормативам банковского регулирования, при всем желании, не мог зайти в ОВГЗ Украины. И тут можно оценивать ситуацию по-разному, по принципу: стакан наполовину полон или пуст. Это, конечно, плохо, что все иностранные деньги — спекулятивные. Но, с другой стороны, ситуацию можно оценить и по-другому. При рейтинге «С» и без МВФ в страну вошло более 4 млрд долларов, что же будет после возобновления сотрудничества с МВФ и кредитным рейтингом «В»?

А будет следующее: при повышении рейтинга страны спрос иностранцев на ОВГЗ увеличится, и очень существенно. При рейтинге «B» от всех трех основных мировых агентств ОВГЗ будут продаваться еще лучше, поскольку тогда не только спекулянты, но и мировые банки смогут покупать украинские ОВГЗ. А это вызовет цепную реакцию в финансовой системе страны, которая будет позитивна для экономики.

Можно взглянуть на ситуацию и с позиции закона сохранения энергии, точнее, денег. Ведь если портфель иностранцев в ОВГЗ вырастет еще, скажем, на 200 млрд гривен, притом что общий объем государственных долговых бумаг не увеличится, что же останется украинским банкам?

Банки страны окажутся в ситуации, когда им придется повышать свой кредитный портфель, то есть в стране будет расти кредитование при падении ставок. Ведь в стране нет другого инструмента, куда бы еще можно было бы пристроить сотни миллиардов гривен. В теории можно купить иностранные активы, но в условиях притока иностранного капитала гривня продолжит укрепляться, а уровень доходности на Западе — это 2−3% годовых. Удержание просто валюты на счетах — это 0% дохода. В таких условиях банкам Украины придется сражаться с иностранцами за ОВГЗ и тем самым гнать доходность по ОВГЗ еще ниже, до 8−9% годовых. Или же переключиться на кредитование. Ставки по кредитам при этом будут снижаться, и общий объем выдаваемых займов будет увеличиваться. Это даст очень сильный дополнительный толчок росту экономики страны.

Также стоит понимать, что государство со своим бюджетом — это не единственный хозяйствующий субъект в стране, есть еще люди, компании и банки. Условный рейтинг украинских банков и компаний для мировых финансов не может превышать рейтинг страны. И если у страны рейтинг «С», то иностранное инвестирование в компании и банки почти невозможно. Однако повышения рейтингов страны, а затем и украинских компаний приведет к росту прямых инвестиций, что также ускорит рост экономики.

Но это, конечно же, процесс постепенный, для его начала нужно дождаться окончательного решения МВФ", — подытожил Федоров.

Стоит напомнить, что недавно Национальный банк Украины снизил свою учетную ставку, то есть показатель процентной ставки, под который ссужаются деньги коммерческим банкам, с 15,5% до 13,5%. В НБУ считают, что этим решением будут созданы возможности для снижения в Украине ставок по банковским кредитам. В НБУ также полагают, что при определенных условиях в дальнейшем учетную ставку можно будет уменьшить еще, вплоть до 8%.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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