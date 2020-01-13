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Спорт

Украинский борец затеял массовую драку на турнире в Турции (видео)

10:17 13 января 2020 216
Драка на турнире в Стамбуле
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Массовой дракой завершился на международном турнире по вольной борьбе памяти Яшара Догу в Стамбуле полуфинальный поединок в весовой категории до 79 кг между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили.

Незадолго до финальной сирены грузинский борец (в красном трико) вел в счете 8:5. У обладателя Кубка Украины (в синем трико) не выдержали нервы, и он ударил соперника в лицо. Эрбоцонашвили дал сдачу обидчику, после чего в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих команд. Сначала представитель украинской команды атаковал Эрбоцонашвили, свалив его на ковер мощным ударом. А потом уже главный тренер команды Грузии Георгий Иантбелидзе нанес удар Закариеву.

По решению дисциплинарной комиссии Международной федерации борьбы оба борца дисквалифицированы с турнира в Стамбуле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у украинской чемпионки мира и Европы по вольной борьбе Юлии Ткач угнали автомобиль.

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